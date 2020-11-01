Fortnite'taki Ön Düzenleme Özelliğine Değişilik Geliyor

Epic Games'in popüler oyunu Fortnite'ta bulunan ön düzenleme özelliği, birçok oyuncunun şikâyet ettiği bir özellik konumunda bulunuyor. Görünüşe göre Fortnite da bu özellik hakkında bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

En popüler 'battle royale' oyunları arasında bulunan Fornite'taki ön düzenleme özelliği, oyunların yapılarını haritaya yerleştirmeden önce düzenlemesini sağlıyor. Oyuncular, çok fazla kullanmadıkları bu özelliğin nasıl kapatılabileceğinin cevabını arıyor.

Hatta bazı oyuncular tarafından Fortnite'tan tamamen kaldırılması istenen bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir geliştirici, geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında bir şeyler yapmayı planladıklarını duyurdu.

Ön düzenlemedeki bu değişiklik ne zaman gelecek?

Reddit'teki FortniteCompetitive subreddit'inde sorulan kaç kişi ön düzenlemeyi kapatmak istiyor sorusuna cevap veren bir Epic Games çalışanı "Kesin bir zaman çizelgemiz yok ancak yapacağız" ifadelerini kullandı. Yani bu özellikte bir değişiklik yaşanacak olsa da şu an için oyuncular tarafından ne zaman kullanılabileceği henüz belli değil.

Ancak Epic Games çalışanı tarafından verilen bu cevap, Fortnite oyuncularını tatmin etmişe benzemiyor. Ayrıca bu özelliğin tamamen mi kapatılacağı yoksa oyunculara kapatabilmesi için bir seçenek mi sunacağı sorularına cevap olmaması da oyuncuların kafasındaki soru işaretlerini gidermiyor.

Fortnite'ın oldukça hızlı tempolu bir oyun olması sebebiyle ön düzenleme özelliğinin oyuncuları bir anda zor durumda bırakabildiği ifade ediliyor. Bu özelliği kapatma özelliği geldiğinde ise tamamen oyuncuların seçimine bırakılacağı tahmin ediliyor. Yani bu özelliği kapatmak isteyen oyuncular kapatarak oynayabilirken bu şekilde oynamak isteyen oyuncular da o şekilde devam edebilecek. Peki, siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tamamen mi kaldırılmalı yoksa istenin kaldırabileceği bir seçenek mi sunulmalı?