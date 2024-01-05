FOX TV'nin İsmini Değiştireceği İddia Edildi: İşte Nedeni

Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV'nin isim değişikliğine gideceğini iddia etti. Değişikliğin şubat ayı itibarıyla hayata geçirileceği konuşuluyor.

Türkiye'de popüler TV kanalları arasında yer alan FOX ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FOX'un adının değiştirileceği iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Disney, FOX'u satın alırken isim hakkını belirli bir süreliğine tescil ettirmişti. Sürenin dolduğunu söyleyen Altuntaş, kanalın isminin değiştirileceğini belirtti.

Yeni isim, şubat ayında duyurulacak

Edinilen bilgilere göre FOX TV'deki isim değişikliği, şubat ayı itibarıyla uygulamaya konacak. Kanalın yeni bir reklam için harekete geçtiği, isim değişikliğinin de bu reklam filminde duyurulacağı söyleniyor.

Bu arada; FOX'un yeni isminin ne olacağına ilişkin hiçbir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak bunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.