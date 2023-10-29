Friends'in sevilen karakterlerinden Chandler'a hayat veren Matthew Perry, hayatını kaybetti.

2004 yılındaki final bölümünün ardından popülaritesi hızla artan Friends dizisini izlememiş bile olsanız, kesitlerine ya da bir sevenine illa rastlamışsınızdır. Devasa bir hayran kitlesine sahip olan bu serinin sevenleri, diziyle o kadar büyük bir bağ kurmuştu ki artık sadece diziyi değil, oyuncuları da seviyorlardı.

Dizinin sevilen karakterlerinden olan Chandler Bing’e hayat veren Matthew Perry de bu çok sevilen oyunculardan biriydi. Maalesef popüler aktör Matthew, 54 yaşında hayata gözlerini yummuş oldu.

Ölüm sebebi bilinmiyor.

Oyuncunun, Los Angeles’ta bulunan evindeki jakuzisinde cansız bedenine ulaşıldı. Henüz resmî bir açıklama olmasa da boğulma sebebiyle yaşamını yitirdiği iddia ediliyor. Perry’nin yakınlarından da henüz konuya ilişkin bir açıklama paylaşılmadı. Fakat böyle beklenmedik bir durumun ardından çok geçmeden gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Friends dizisinin öncesinde de çok sayıda tiyatro oyunun da ve sinema yapımında oldukça başarılı performanslar sergilemiş olan oyuncu, birbirinden farklı ödüller aldı ve bir o kadarına da aday gösterildi. Bu süreçte hızlı ünlenmenin hayatına getirdikleriyle ilgili sorunlarını da paylaşmıştı. Fakat söylenene göre Perry, kişisel sorunlarının çoğunluğunu başarıyla atlatmıştı. Yani oyuncu sadece kariyer bağlamında değil, kişisel anlamda da gelişiyordu.

54 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu, bu süreçte alkol bağımlılığıyla da mücadele etmişti. Olaya yönelik detaylar açığa çıktığında haberimizi güncelliyor olacağız.