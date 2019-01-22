Türkiye, 2021 Yılında Yeni Uydusu KILIÇSAT'ı Uzaya Fırlatıyor

Özellikle Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyetlerine resmen başlamasıyla, yeni dönemde uzay alanında birçok özel proje geliştirecek olan ülkemiz, şimdi de KILIÇSAT projesine hız kazandırdı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yönetiminde gerçekleştirilen proje için ar-ge çalışmaları şimdiden başlatıldı.
2021 yılının ikinci yarısında uzaya fırlatılması planlanan Kılıç Küp Uydusu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin yer istasyonuyla desteklenecek.
ASELSAN koordinasyonunda geliştirilen projeyle hem Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği teknolojilere bir yenisi eklenecek hem de uzayda kalifiye edilmiş ürünlerimizin piyasada ihracat ürünü olması sağlanacak.
X-Bant LNA (Low Noise Amplifier-Düşük Gürültülü Yükselteç) modülü, seyir halindeki gemilerimize rota bilgisi sağlayacak ve toplanan konum ve kimlik bilgileri veriler halinde yer istasyonuna indirilecek.