Geçtiğimiz yıl Juventus, PSG, Alêtico Madrid, AS Roma ve West Ham gibi köklü futbol kulüplerinin taraftarlarına özel kripto paralar çıkış yapmıştı. Türkiye’den kendi taraftarları için aynı ekosisteme dahil olan ilk kulüp ise Galatasaray oldu. Socios.com platformunu kullanan GS taraftarları, $GAL adındaki kripto parayla neler yapabilecek? Gelin birlikte bakalım.

Kripto paralar, 2017’den bu yana yaygın şekilde popülerliğini sürdüren, mevcut ekosistemin en büyük alternatifi olarak gösteriliyor. Aynı zamanda kripto paralar belirli bir amaca uygun şekilde kullanılan ve "token" adı verilen birimlerle de hayatımıza girdiler. Tokenler, kripto paralardan farklı olarak borsa da işlem görmeden, yani doğrudan finansal bir karşılığı olmadan kullanılan birimler. Dünyaca ünlü pek çok sporcu, sanatçı ve şirket, kendine token arzı üreterek, yeni nesil dijital ekonomide söz sahibi olabiliyorlar.

Bu konuda önemli bir girişim olan Socios.com isimli platform ise sadece futbol kulüplerine özel kripto paralar üretiyor. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında Juventus, PSG, Alêtico Madrid, AS Roma ve Wes Ham gibi kulüplerle anlaşmaya varan Socios.com, hatırlarsanız Galatasaray ile anlaşmıştı.

Galatasaray taraftarlarına özel “$GAL” isimli kripto para çıkış yaptı:

$GAL isimli kripto para, Socios.com üyesi olan Galatasaray taraftarlarına özel bir kripto para. Taraftarlar bu kripto parayı kullanarak kulüplerine destek olabildikleri gibi, Galatasaray adına karar verebiliyor, aynı zamanda çeşitli avantajlardan faydalanabiliyorlar. Örneğin kripto paranın çıkışına özel olarak sembolik bir etkinlik de planlandı.

Türk Telekom Stadı’na çıkış marşını, $GAL sahibi olan GS taraftarları belirleyecek:

Socios.com üzerinden yapılacak oylama ile $GAL taraftar tokenini kullanan Galatasaraylılar, takımın Türk Telekom Stadı’nda sahaya çıkış marşını belirleyebilecekler. Bunun için taraftarlara 5 farklı marş seçeneği sunulacak, oylama sonucunda seçilen marj ile Galatasaray sahaya çıkacak.

Daha önce yapılan açıklamalardan hareketle GS tarafları, ilerleyen aylarda takımın deplasman formalarını seçebilecekler, hatta sezon boyunca giyilecek forma tasarımları için de sezon öncesinde Socios.com ve mobil uygulaması üzerinden oylama yapılacak. Yani Galatasaray adına, $GAL tokeni sayesinde Galatasaray taraftarları karar verebilecekler.

Peki Galatasaraylılar başka hangi avantajlardan faydalanabilir?

Taraftarlar, Socios.com üzerinden katıldıkları her oylamada ödül puanlar kazanacaklar. Bu puanlarla ilerleyen aylarda VIP bölümden maç izlemek, takım oyuncuları ve efsane isimlerle bir araya gelmek için kullanılabilecek. Ayrıca Galatasaray için üretilen özel ürünlere de $GAL kullanıcısı olan taraftarlar, biriktirdikleri puanlarla ulaşabilecekler.

Socios.com üzerinden gerçekleştirilecek oylamaların hepsi blok zinciri teknolojisi üzerinde kaydedilecek, dolayısıyla değiştirmek imkansız olacak. Dolayısıyla oylama sonuçları her zaman geçerliliğini koruyacak. Ayrıca Socios.com projesini geliştiren Chiz şirketine ait $CHZ isimli kripto para, herkes gibi Galatasaray taraftarlarınca da kullanıma açık. $CHZ sahibi taraflarlar, bu kripto para ile $GAL satın alabilecekler.

Galatasaray taraftar tokeni hakkında yöneticilerden açıklama geldi:

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar “Milyonlarca Galatasaraylı’nın taraftar oylamalarıyla sesini duyurabileceği ve aynı zamanda da kulüplerine gelir yaratabileceği bir sistemi sunmaktan gurur duyuyoruz. Gelişen teknolojileri göz ardı etmeyen ilklerin kulübü Galatasaray olarak Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere’den küresel rakiplerimiz ile birlikte Taraftar Tokenı sistemini başlatmak bize büyük bir heyecan veriyor. Dijital dönüşüm vizyonumuzun bir parçası olarak blok zinciri teknolojisini efektif olarak kullanan dünyanın öncü kulüplerinden biri olmak bizim için önemli bir adım olacak.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Socios.com CEO’su ve Kurucusu Alexandre Dreyfus, $GAL arzına dair “Socios.com’daki Galatasaray taraftarlarının heyecanı ve coşkusu eşi benzeri görülmemiş bir duygu. İlk oylamayı başlatmaktan ve bu tutkulu taraftarları hayranı oldukları kulüple daha da yakınlaştırmaktan gurur duyuyorum. Socios.com, Galatasaray ve taraftarları arasındaki bağı daha da güçlendirerek, Galatasaray ile aralarında emsalsiz bir ilişki kurmalarını sağlayacak.” dedi.

$GAL tokeni taraftarlar için ne anlam ifade ediyor?

Kulüp farketmeksizin futbol için en önemli unsurun taraftarlar olduğu açık. Herhangi bir kulübün taraftarı da takımına destek olmak isteyebilir. Bu desteği dilerse bilet alıp maça giderek verir, dilerse forma satın alır, dilerse ve durumu yeterse kombine biletler ya da bağışlarla destek sunar.

Taraftar tokenleri de bu destek ekosisteminde blok zinciri sayesinde yeni bir yöntem sunuyor. Ayrıca bir taraftar için destek olmanın yanı sıra, kulübü adına sembolik de olsa söz hakkı veriyor. Bu açıdan bakıldığında taraflar açısından token aracı mantıklı görünüyor. Elbette Galatasaray’da olduğu gibi diğer kulüpler için de sistemin yaygınlaşması, taraftarların bu yöntemi ne kadar kabul ettiklerine bağlı olarak değişim gösterecek.