Galaxy S21, Samsung'un OLED Ekranlarını Kullanmayabilir

Samsung'un Galaxy S21 serisi akıllı telefonların ekranlarında Çinli bir üreticiye güveneceği konuşuluyor. Şirket, maliyetleri azaltmak için OLED ekran tedarikçisi olarak BOE ile anlaşmaya varabilir.

Samsung, akıllı telefonlarında Samsung Display'in ürettiği ekran panellerini kullanıyor. Ancak endüstri uzmanlarına göre Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarının OLED ekranları için Çinli bir teknoloji şirketine yönelebilir.

Samsung'un, BOE Technology ile yaklaşık bir ay süren ön müzakerelerin ardından, Pekin merkezli üreticiye resmi bir teklif gönderdiği konuşuluyor. Samsung henüz Galaxy S21 için ön çalışma aşamasında ve şirketin seri üretime başlamasına aylar var. Dolayısı ile şirketin BOE ile anlaşmak için biraz daha zamanı bulunuyor.

Samsung, Galaxy S21 serisinin ekranlarını BOE'den alabilir

Samsung'a yakın kaynaklar, şirketin Galaxy S21 serisi için ekran üretimini tamamen BOE'ye teslim etmeyeceğini öne sürüyor. Galaxy S21 serisinin hangi modelleri içereceği bilinmese de olası bir Galaxy S21 Ultra modelinin BOE ekrana sahip olma şansı yok gibi görünüyor. Çünkü Samsung'un BOE'den almak istediği OLED panellerin 120 Hz gibi yüksek yenileme hızlarını desteklemeyeceği bildiriliyor.

Kaynaklar, BOE'ye gönderilen teklifin yalnızca 90 Hz yenileme hızı sunan ekranları kapsadığını iddia ediyor. Diğer yandan Samsung Display'e de 120 Hz ve 60 Hz paneller için teklif gönderildiği bildiriliyor. Galaxy S21 serisinin daha düşük özelliklere sahip modelleri 120 Hz yerine 90 Hz'e kadar destek verebilir. Aynı kaynaklara göre Samsung Display, Galaxy S21 serisi için 120 Hz OLED ekranlar sunmaya devam edecek.

Samsung, OLED ekran maliyetlerini düşürmek istiyor

Samsung, OLED ekran üretimindeki küresel hakimiyetine rağmen maliyetleri düşürmek için Samsung Display'den vazgeçebilir. Şirketin Galaxy S21'de kısmi olarak BOE'ye yönelmesi, yeni nesil Android amiral gemilerinin üretim maliyetlerini azaltmayı hedeflediğini gösteriyor. Bazı endüstri uzmanlarına göre Samsung, bu hamleyle Samsung Display'i panel fiyatlarını düşürmeye teşvik ediyor.