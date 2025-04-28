Galaxy S22 serisi ve S23 FE modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayımlandı.

Samsung, Galaxy S22 serisi ve S23 FE kullanıcıları için Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini sonunda dağıtmaya başladı. Uzun zamandır beklenen bu güncellemeyle birlikte yeni bir arayüz tasarımı ve pek çok iyileştirme de kullanıcıları bekliyor.

Samsung, Galaxy S24 ve S23 serisinin ardından şimdi de Galaxy S22 serisi ve S23 FE kullanıcılarına One UI 7.0 güncellemesini sunmaya başladı. Yaklaşık 5 GB boyutundaki güncelleme, ilk olarak Güney Kore'de yayımlandı.

Galaxy S22 ve S23 FE kullanıcılarına One UI 7.0 müjdesi

Samsung, ilk olarak Güney Kore'de kullanıma sunduğu One UI 7.0 güncellemesinin önümüzdeki günlerde diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaşacağını duyurdu. Android 15 tabanlı olarak sunulan One UI 7.0 güncellemesi, telefonlara otomatik bildirimle ulaşacak. Güncellemeyi hemen almak isteyenler, Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümünden manuel kontrol yapabilecek.

Uzun zamandır beklenen One UI 7.0 güncellemesi, Samsung'un son dönemdeki en kapsamlı yazılım yenilemesi olarak öne çıktı. Yenilenen kullanıcı arayüzüyle birlikte simgelerde ve bildirim panelinde önemli tasarım değişiklikleri sunuldu. Öte yandan daha akıcı animasyonlar ve çeşitli yeni özellikler de güncellemenin bir parçası olarak paylaşıldı.