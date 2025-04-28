Samsung'un yaz aylarında tanıtacağı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold7'nin dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacağı iddia edildi.

Katlanabilir telefon deyince akla gelen ilk markalardan olan Samsung, yaz aylarında bu alandaki yeni telefonları Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7’yi bizlerle buluşturacak. Cihazların tanıtımına birkaç ay kalmışken sürekli yeni sızıntılar geliyor.

Şimdi ise kitap gibi katlanabilir model olan Z Fold7’nin tasarımıyla ilgili bilgiler geldi. Buna göre cihaz, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacak.

8,2 mm kalınlıkla gelecek, OPPO Find N5’i geride bırakarak dünyanın en incesi olacak

*Samsung Galaxy Z Fold7 muhtemel tasarımı.

TheGalox kullanıcı ismine sahip kişinin X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Z Fold7 modeli, katlandığında 8,25 mm kalınlığa sahip olacak. Bu da onu alanında dünyanın en incesi yapacak. Şu anda bu ünvan, 8,93 mm kalınlığa sahip OPPO Find N5’indi. Ancak yeni iddiaya göre Samsung onu geride bırakacak.

Önceki nesille bir karşılaştırma yapacak olursak Z Fold6’da 12,2 mm’lik bir kalınlık vardı. Bu da yeni nesilde %32’den fazla bir incelme yaşanacağını gösteriyor. Yani son yıllardaki en büyük tasarım değişikliklerinden birini görebiliriz. Hatta S25 Ultra'nın 8,2 mm kalınlığa sahip olduğunu da belirtelim. Yani katlanabilir olmasına rağmen neredeyse onunla aynı kalınlıkla gelecek. Tabii iddia doğru çıkarsa.

Z Fold7’de başka neler bekliyoruz?

*Samsung Galaxy Z Fold7 muhtemel tasarımı.

Z Fold7’nin 6,5 inçlik kapak ekranı ve 8,2 inçlik ana ekranla gelmesi bekleniyor. Snapdragon 8 Elite işlemci, 200 MP’lik ana kamera, 12 GB RAM, 256/512 GB depolama ve 25W destekli 4400 mAh batarya söylentiler arasında.

Galaxy Z Fold7 ne zaman tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modellerinin temmuz ayında gerçekleştirilecek bir Galaxy Unpacked etkinliğiyle tanıtılması bekleniyor. Tahminler, 2 veya 9 Temmuz olabileceği yönünde.