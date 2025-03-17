Samsung Yeni Güncellemeyle Tüm Galaxy S24 Serisine Galaxy S25'in Bir Özelliğini Getiriyor

Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 7 Beta 5 güncellemesini getirdi ve bu güncelleme, hata düzeltmelerinin yanı sıra Galaxy S25'e özgü olan önemli bir yenilik sunuyor.
Galaxy S25 serisi ile hayatımıza giren Log Video desteği, artık Galaxy S24 ve S24+ modellerinde de kullanılabilecek.
Log Video nedir?
İlk olarak Galaxy S25 serisinde tanıtılan Log Video, profesyonel düzeyde çekim yapmayı sağlayarak geniş bir dinamik aralık sunuyor.
Böylece kullanıcılar, çekim sonrası renk düzenleme ve tonlama işlemlerini çok daha esnek bir şekilde yapabiliyor.
One UI 7 Beta 5 ile gelen diğer yenilikler
Güncelleme, Log Video özelliğinin yanı sıra birçok hata düzeltmesini de içeriyor:
- Now Bar'daki bazı hatalar düzeltildi
- Kilit ekranı bildirim ayarı sorunu giderildi
- Widget şeffaflığı ve bulanıklık hataları çözüldü
- Galeri düzenleme hatası düzeltildi
- Medya oynatma bildirimleri iyileştirildi
- Mart güvenlik güncellemesi eklendi
Yaklaşık 976 MB boyutundaki bu güncelleme, Nisan ayında yayınlanması beklenen Android 15’in kararlı sürümüne hazırlık niteliğinde.