Samsung Yeni Güncellemeyle Tüm Galaxy S24 Serisine Galaxy S25'in Bir Özelliğini Getiriyor

Samsung'un yeni One UI 7 Beta 5 güncellemesi ile Galaxy S25 serisinde yer alan Log Video özelliği Galaxy S24 serisine de geliyor.

Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 7 Beta 5 güncellemesini getirdi ve bu güncelleme, hata düzeltmelerinin yanı sıra Galaxy S25'e özgü olan önemli bir yenilik sunuyor.

Galaxy S25 serisi ile hayatımıza giren Log Video desteği, artık Galaxy S24 ve S24+ modellerinde de kullanılabilecek.

Log Video nedir?

İlk olarak Galaxy S25 serisinde tanıtılan Log Video, profesyonel düzeyde çekim yapmayı sağlayarak geniş bir dinamik aralık sunuyor.

Böylece kullanıcılar, çekim sonrası renk düzenleme ve tonlama işlemlerini çok daha esnek bir şekilde yapabiliyor.

One UI 7 Beta 5 ile gelen diğer yenilikler

Güncelleme, Log Video özelliğinin yanı sıra birçok hata düzeltmesini de içeriyor:

Now Bar'daki bazı hatalar düzeltildi

Kilit ekranı bildirim ayarı sorunu giderildi

Widget şeffaflığı ve bulanıklık hataları çözüldü

Galeri düzenleme hatası düzeltildi

Medya oynatma bildirimleri iyileştirildi

Mart güvenlik güncellemesi eklendi

Yaklaşık 976 MB boyutundaki bu güncelleme, Nisan ayında yayınlanması beklenen Android 15’in kararlı sürümüne hazırlık niteliğinde.