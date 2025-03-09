Samsung, One UI 7'de yaşanan gecikmelerin ardından One UI 8 ile durumu telafi etmeyi amaçlıyor.

Samsung, One UI 7 güncellemesini hâlâ geniş çapta sunamamış olmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde One UI 8 üzerinde çalışmalara başladı.

Şirket geçtiğimiz gün Galaxy S25 serisinde ilk testlere başlarken, bugün ise bu testleri Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için genişletti.

One UI 8, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'da testte

İddialara göre bu hamle, Samsung'un One UI 7'deki geciken takvimine kıyasla One UI 8, yani Android 16 güncellemesini beklenenden erken sunmayı planladığını gösteriyor.

Şu anda test edilen One UI 8 sürümü, Galaxy S25 serisi için SM-S938B, Galaxy Z Fold 6 için SM-F956B ve Galaxy Z Flip 6 için SM-F741B ürün yazılımı sürümlerini taşıyor.

Şirket, ne yazık ki One UI 7 için kullanıcılara net bir takvim sunamamıştı. Belki de ilk kez bu denli geciken takvimin ardından şirket One UI 8 ile durumu toparlayabilir.