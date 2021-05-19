Bu yıl gerçekleşen I/O etkinliğinde Android 12'yi tanıtan Google, Samsung ortaklığıyla ortaya koyacağı yeni Wear OS'den de bahsetti. Kullanılan cihazların işlevselliğini önemli ölçüde arttıracak özellikler, akıllı saat pazarını tekrar alevlendirebilir.

Bu yıl gerçekleştirilen konferansta Google'ın giyilebilir teknoloji alanındaki planlarıyla ilgili birçok fikir edindik. Wear OS 3.0 öne çıkanlardan biri. 2.0 sürümünden tam 5 yıl sonra gelen Wear OS sürümü, Samsung partnerliğiyle birlikte işlevselliği arttıracak birtakım özellikleri beraberinde getirdi. Bu da iki firmanın giderek büyüyen partnerliğine bir işaret daha oldu. Yeni Wear OS, Google'ın işletim sistemini ve Samsung'un giyilebilir teknolojilerinde yıllardır kullandığı Tizen üzerine kurulu yazılımın birleşimi olacak.

Samsung'la birlikte çalışan Google, bu sürümde en son çiplerle yüzde otuza kadar performans artışından, gün geçtikçe daha da büyüyen bir geliştirici topluluğunun olduğundan ve uzatılmış batarya ömründen bahsetti:

Daha uzun batarya ömrü elde edebilmek için, işletim sisteminin daha düşük katmanlarını optimize etme üzerine -düşük güç tüketen donanım çekirdeklerinin avantajını kullanarak- çalıştık. Bu, kalp atış sensörünü gün içinde devamlı olarak kullanıp, gece uykunuzu izledikten sonra ertesi gün için yeterli bataryanızın olması gibi kullanışlı optimizasyonları da kapsıyor.

Arayüz olarak da işlerinizi daha hızlı halletmeniz adına yeni bir navigasyon sistemi kullanılıyor. Ön tarafta Google Maps, Google Pay ve Youtube Music uygulamaları görünürken, spor alanındaki uygulamalar için de Fitbit optimizasyonu sağlıyor. Ayrıca telefona ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz bir Google Maps uygulaması ve çevrimdışı müzik indirmeyi destekleyecek olan Youtube Music ve Spotify da verilen detaylar arasında.

Halihazırda kullandığınız Galaxy Watch ne olacak?

Samsung, ileride çıkacak olan Galaxy Watch'ın bu birleşik platform üzerinde çalışacağını onayladı. Fitbit'in en popüler fitness izleme özellikleri de, platformun bir sağlık aleti olarak kullanılmasına yardımcı olacak. Halihazırda var olan ürünlerine 3 yıl boyunca yazılım desteğini kesmeyeceğini bildiğimiz Samsung, ileride sağlık bilgilerinizi yeni Galaxy Watch cihazınıza aktarabilmenize imkan sağlayacak. İlerleyen zamanlarda daha çok detay öğreneceğiz