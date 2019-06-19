Game of Thrones’un Öncesini Anlatan Diziden İlk Fotoğraf

HBO, daha uzun süre Game of Thrones’un ekmeğini yiyecek gibi gözüküyor. Fenomen serinin öncesini anlatan dizinin çekimleri başladı ve çekimlerden ilk fotoğraf geldi.

Game of Thrones dizisi, yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren çok büyük ilgi çekti ve dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi edinmeye başladı. Dizinin sonu her ne kadar hayal kırıklığı yaratsa da seyirciler, Game of Thrones dünyasına doymuş değiller. Bunu bilen HBO da diziden (daha doğrusu Buz ve Ateşin Şarkısı’ndan) önce geçen olayların anlatıldığı yeni bir serinin çekimlerine başladı.

Dizinin Kuzey İrlanda’da başlayan çekimlerinden ilk fotoğraf geldi. Görselde, at sırtındaki gizemli bir karakter, uzaklarda bir şehrin gözüktüğü bir vadiye bakıyor. Bu dizi, Game of Thrones serisinden 5000 yıl önce geçiyor ve Westeros haliyle çok daha farklı gözüküyor.

Tanıtımda, “Westeros çok farklı bir yer. King’s Landing yok. Demir Taht yok. Targaryenler yok - Valyria ejderhaları ve kurduğu imparatorlukla yeni yeni yükseliyor. Daha farklı ve eski bir dünya ile karşı karşıyayız ve umuyoruz ki bu, serinin eğlencesinin bir parçası olacak.” ifadeleri yer alıyor.

Açıklamalara göre bu proje, dünyanın Altın Kahramanlar Çağı’ndan en karanlık zamanlarına düşüşünün kronolojisini oluşturuyor. Dizide, efsanevi Stark’lardan Doğu’nun gizemlerine, White Walkerların gerçek kökeninden Westeros tarihinin korkunç sırlarına kadar pek çok şeyin açıklanacağı belirtiliyor.

Game of Thrones tarihinde bildiğimiz kadarıyla ilk olarak The Long Night (Uzun Gece) adıyla bilinen uzun bir kış yaşandı ve White Walkerlar da Kuzey’e gelmişti. İlk İnsanlar (adları o, First Men) ve Ormanın Çocukları (Children of the Forest), zorlu bir savaşta (Battle for the Dawn/Şafak İçin Savaş) mücadele ettiler. Sonuç olarak Night’s Watch’ın ilk üyeleri, White Walkers’ı sürmeyi başardı.

Bu olayların ardından Bran the Builder, The Wall adıyla bilinen, 150 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki duvarı yaptırdı. Bu duvarı Game of Thrones serisinde de görmüştük.

Başında Jane Goldman’ın bulunacağı seride Naomi Watts, Josh Whitehouse, Denise Gough, Miranda Richardson, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Alex Sharp ve Toby Regbo yer alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Jessica Jones’tan tanıdığımız S.J. Clarkson yapacak.