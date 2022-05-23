ABD menşeili ünlü oyun perakendeci mağazası GameStop, bu yılın başlarında NFT ve Kripto paraya dair bir birim kuracağını açıklamıştı. Bugün itibariyle GameStop’un Ethereum bazlı cüzdanı resmen yayınlandı ancak ülkemizden erişim mümkün değil.

Bundan birkaç ay önce ABD merkezli oyun perakendecisi GameStop, NFT ve kripto para işine gireceğini duyurmuştu. GameStop’un o zaman yayınladığı bildiriye göre kripto para ve NFT’ler için bir birim kurulacaktı. Bildiğiniz gibi geçen sene GameStop’un hisseleri, Reddit’te yayılan bir ‘meme’ sayesinde tavan da yapmıştı.

Şirketin kripto para ve NFT piyasasına girmek istemesinin sebeplerinden biri de buydu ve hatta bunun duyurulmasının ardından GameStop hisseleri yine artış gösterdi. Bugünden itibaren GameStop’un kripto para birimleri ve NFT’ler için cüzdanı resmen yayınlandı.

GameStop, Ethereum cüzdanının beta sürümünü yayınladı

GameStop, için kullanıcıların web tarayıcıları aracılığıyla hem kripto para birimini hem de NFT’leri barındırmasına, göndermesine ve satın almasına izin verecek kendi Ethereum bazlı cüzdanının beta sürümünü yayınladı. Cüzdan şu anda Google Chrome ve Brave için bir uzantı olarak mevcut, hatta bir iPhone uygulaması da mevcut ancak ülkemizden erişilebilir durumda değil.

GameStop'un cüzdanı gözetim altında değil, yani kullanıcılar varlıklarına yalnızca kendileri tarafından bilinen özel bir anahtar aracılığıyla erişebiliyor. Bu hackerların cüzdana ulaşmasını zorlaştırsa da eğer cüzdan sahibi anahtarını unutursa tüm varlıklarını kaybedebileceği anlamına da geliyor.

GameStop'un cüzdanı, işlemleri yürütmek için Loopring'i kullanır ki bu güç maliyetlerini düşüren, Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiş bir 'Katman 2' metodudur. GameStop cüzdanının piyasaya sürülmesiyle birlikte firma, NFT pazarının da bu yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunulacağını açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.