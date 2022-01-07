ABD merkezli oyun perakendecisi GameStop da NFT ve kripto para çılgınlığına dahil oluyor. Wall Street Journal'ın raporuna göre şirket, NFT ve kripto parala ortaklıklarına odaklanacak bir birim kurmayı planlıyor.

NFT’lerin (non-fungible token), yani değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlıkların popülerliği gün geçtikçe artıyor. Bu da birçok teknoloji şirketinin NFT’lere olan yatırımlarını artırmasına neden oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi oyun şirketleri de bu varlıklara yatırım yapanların başında yer alıyor.

Bugün, Güney Kore merkezli oyun geliştiricisi WeMade’in NFT ve kripto para kazanmanızı sağlayan Legend of Ymir isimli oyununu duyurduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra Tomb Raider ve Final Fantasy gibi oyunların geliştiricisi dünyaca ünlü şirket Square Enix’in de NFT ve blok zincirine dahil olmayı planladığını ve Metaverse yatırımlarını artırarak oyna-kazan prensibine sahip oyunlar çıkaracağını sizlere aktarmıştık. Şimdi de ABD merkezli oyun ve elektronik alet satıcısı GameStop, NFT ve kripto paralara yönelik hamle yapma kararı aldı.

NFT ve kripto para birimi kurulacak

Wall Street Jorunal tarafından paylaşılan rapora göre, geçtiğimiz yıl yaşanan hisse artışı çılgınlığının başrolü olan GameStop, NFT’lere ve kripto para ortaklıklarına odaklanacak bir birim kurma kararı aldı. Ayrıca şirketin bir NFT pazarı oluşturmayı planladığı; bu yüzden kurulması planlanan birime şimdiden 20 kişiyi aldığı da gelen haberler arasında yer aldı. Bu haberler hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmayan GameStop’un, NFT ve kripto paralara giren ilk büyük video oyunu perakendecisi olacağı da paylaşılan raporda belirtildi.

Oyun sektörünün dev isimlerinden biri olan Ubisoft da geçtiğimiz ay kendi NFT platformunu ve ilk koleksiyonunu duyurmuştu. Reddit kurucusu Alexis Ohanian da oyun şirketlerinin NFT ve blok zincirine olan yatırımlar hakkında açıklamalar yapmış, 5 yıl içinde tüm oyunların kripto para kazanabilecek oyunlar olacağını ifade etmişti. Peki siz oyun şirketlerinin NFT’lere ve blok zincirine olan yatırımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.