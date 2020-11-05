Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pekcan'ın açıklamalarına göre tüketiciler, artık garanti belgesi ya da servis fişi gibi belgeleri fiziksel olarak saklamak zorunda kalmayacaklar. Çünkü bu belgeler artık, elektronik olarak iletilebilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Pekcan'ın açıklamalarına göre vatandaşlar, bundan sonra bir ürünle verilen garanti belgesi ve servis raporu gibi evrakları fiziksel olarak saklamak zorunda kalmayacaklar. Çünkü bu tür belgeler artık internet üzerinden de tüketiciye iletilebilecek.

Tüketiciler, bugüne kadar satın aldıkları ürünlere ait garanti belgesi ve servis fişi gibi belgeleri, ürünün kullanıldığı süre boyunca saklamak durumunda kalıyorlardı. Çünkü özellikle de garanti belgesi kaybedilmiş ürünler, garantisi süresi bitmiş olmasa bile ücretsiz servis desteği alamıyordu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmelikleri kapsamındaki değişiklikler, bu belge kalabalıklığı ortadan kaldırıyor.

Bakan Pekcan, belgelerini kaybeden tüketicilerin haklarını ararken çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını söylerken, yeni sistemle birlikte bu durumun ortadan kalkacağını ifade etti. Bakana göre yeni sistemle birlikte ne tüketici ne de ürün satan şirketler, bürokrasi ve ek maliyetlerle karşılaşmak zorunda kalmayacaklar. Ayrıca yeni sistem, pandemi sürecinde temasın azaltılmasına da yardımcı olacak.

Ruhsar Pekcan tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler, istedikleri takdirde yazılı belgeler alabilecekler. Bu belgeler için imza ve kaşe şartı bulunurken, elektronik ortamda düzenlenen belgeler için kaşe ve imza şartı aranmayacak. Yani gönderilen garanti ya da servis belgesi imzalı olmasa bile geçerli sayılacak. Ayrıca satıcılar, ilgili belgelerin tüketiciye ulaştırılmasında ve ispatından sorumlu olacak.

Yeni düzenleme, sadece garanti ve servis belgelerini kapsamıyor. Ruhsar Pekcan, tanıtma ve kullanma kılavuzlarının da bundan sonra elektronik olarak tüketiciye ulaştırılabileceğini söylüyor. Ancak bu noktada, satıcılara yeni yükümlülük doğuyor. Bu yükümlülük, tüketicinin kullanım kılavuzuna nasıl erişeceği konusunda bilgi vermek. Pekcan, bu bilginin ürün kutusu üzerinde yer alacağını ifade ediyor.

Bu arada, garanti belgesiyle satılması zorunlu olan ürünlerin kapsamı da genişletildi. Bu değişikliğin şubat ayında gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Pekcan, artık tablet, drone, akıllı saat ya da bileklik, kitap okuyucu, ATV, elektrikli bisiklet ya da kaykay, akıllı ev otomasyonları, motorlu bisiklet, motorlu scooter ve yat gibi ürünlerin garanti belgesiyle satışının zorunlu olduğunu ifade etti.