Sosyal Medya Kanunu kapsamında sosyal ağlara temsilci atamaları için verilen süre, dün itibarıyla sona erdi. Ancak dün gelen bilgilere göre sadece VK, Türkiye temsilcisini yetkili organlara bildirdi. Bugünse Facebook, Twitter, Google ve TikTok gibi şirketlere 10 milyon TL'lik idari para cezası kesildiği açıklandı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Sosyal Medya Kanunu kapsamında günlük kullanıcı sayısı 1 milyondan fazla olan sosyal ağlara verilen temsilci belirleme süresinin sona erdiğini aktarmıştık. Ancak süreç pek de beklenen gibi yürümemişti ve sadece Rusya merkezli VK, Türkiye için bir temsilci belirlediğini açıklamıştı. Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal ağlar, yasa kapsamındaki ilk idari para cezalarını resmen aldılar.

Bloomberg’in ulaştığı bir üst düzey hükümet yetkilisi, yetkili organların konuyla ilgili derhal harekete geçtiğini ve başta Facebook olmak üzere YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram'a, 10 milyon TL'lik cezayı kestiğini söyledi. Sosyal ağlar, bu parayı ödemez ve Türkiye temsilcilerini belirlemezse süreç, daha ağır yaptırımlara doğru evrilecek.

Sosyal ağ şirketleri, yasa gereğince önümüzdeki 30 gün boyunca Türkiye temsilcilerini belirlemek zorundalar. Eğer süreç içerisinde yine böyle bir adım atılmaz ve sosyal ağ devleri, Türkiye'deki kanunu yok sayarlarsa, bu kez 30 milyon TL'lik idari para cezası verilecek. Ancak buna rağmen yine bir gelişme olmaz ve sosyal ağlar Türkiye'de temsilci bulundurmazlarsa, bu kez de Türkiye'deki vergi mükelleflerinin Facebook, Instagram ya da YouTube gibi kanallarda reklam vermesi yasaklanacak.

Sürecin hayli zorlu geçeceği aşikar. Ancak yasa, sosyal ağlar için bazı avantajlar sunuyor. Örneğin bir sosyal ağ, ceza yedikten sonra temsilci ataması yaparsa, ödeyeceği ceza dörtte bir oranında düşecek. Elbette bu durum, sosyal medya devlerini etkileyecek bir şey değil. Neticede bugün 10 milyon TL, dolarla çalışan şirketler için yaklaşık olarak 1 milyon dolar anlamına geliyor. Facebook, Google ve Twitter gibi platformların mali değeri ise 1 milyon doları rahatlıkla gözden çıkarabilecek düzeyde.