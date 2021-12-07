Garen CT'leri, Güçlü ve Zayıf Yönleri, Yetenekleri

LoL’ün popüler üst koridor şampiyonlarından biri olan Demacia’lı Garen, oynaması basit olsa da güçlü bir şampiyon diyebiliriz. Gelin Garen nasıl oynanır dilerseniz beraber bir göz atalım.

LoL evreninin en soylu savaşçısı olan Garen, Demasya ordusunun şanlı askerlerinden ve Crownguard ailesinin bir ferdi. Kendisi çok güçlü ve akıllı bir savaşçı ama ne yazık ki bu özellikleri oyuna yansımıyor. Garen, yetenek kiti oldukça basit bir şampiyon.

Bu yazımızda Garen’in tüm yetenekleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, ct’leri ve oynanış önerilerini derledik. Dilerseniz Garen nasıl daha etkili oynanır beraber göz atalım.

Gökten bir kılıç indirebilen Garen’in tüm yetenekleri:

Pasif – Metanet: Garen, savaşmadığı zamanlarda otomatik olarak ekstra iyileşir.

Q – Amansız Hücum: Garen, rakibine doğru hızla koşar ve güçlü bir saldırı vurur ve rakibi susturur. Aynı zamanda üzerindeki yavaşlatma etkilerinden de kurtulur.

W – Cesaret: Garen, kısa bir süreliğine kalkan ve sıvışma kazanır. Bu yetenek, pasif olarak rakip katlettikçe zırh ve büyü direnci biriktirir.

E – Yargı: Garen, saldırı hızına bağlı olarak rakiplerine döne döne hasar verir.

R – Demacia’nın Adaleti: Garen, yüksek miktarda gerçek hasar vuran gökten bir kılıç indirir.

Yıkılmaz bir tank olan Garen’in güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Güçlü yönleri:

Garen’i en güçlü yönü aslında onun pasifi Metanet. Garen’in savaşmadığı takdirde canını yenilemesine olanak sağlayan bu pasif sayesinde Garen, takastan zararlı bile çıksa canını toparlayabiliyor ve minyon kesmeye devam edebiliyor. Garen’in E yeteneği 1’e 1 dövüşlerde çok fazla hasar vurmasını sağlıyor. Ayrıca Garen ile ilgili bilinmeyen bir bilgi: Eğer tam kitle kontrole maruz kalmadan önce W basarsanız kazanacağınız anlık sıvışmayla çok kolay kitle kontrolden sıyrılabilirsiniz.

Zayıf yönleri:

Garen’in yetenek setindeki en büyük eksiklik bir kitle kontrole sahip olmaması. Bu sebeple rakipleri ona kolayca vurkaç yapabiliyor ve menzilli şampiyonlara karşı çok zayıf kalıyor. Rakip takımı arkalamadığı sürece takım savaşlarında tanklıktan başka bir işe yaramıyor. Geç oyunda Garen’i sadece tanklık ve ayrık ittirme için kullanabiliyorsunuz.

Onu yıkabilen Garen CT’leri:

Camille

Vayne

Kayle

Garen, oynaması çok basit bir şampiyon olduğundan ve şampiyonun limitleri oldukça kısıtlı olduğundan aslında birçok şampiyon tarafından ct’lenebilir. Ancak yukarıda verdiğimiz üç şampiyon Garen’e karşı en fazla kazanma oranlarına sahip olan 3 şampiyon.

Bunlardan Vayne, vurduğu gerçek hasarı ve menzilli bir şampiyon olmasıyla bunu başarıyor. Camille, Garen’in hasarını pasif kalkanıyla engelleyebiliyor ve Garen’e karşı kendisinin E yeteneği ile istediği gibi mesafesini koruyabiliyor. Kayle ise yine menzilli olması ve Garen’e vurkaç yapabilmesi sayesinde büyük bir üstünlük sağlıyor.

Garen oynamak için ipuçları:

Garen ile erken oyunda ilk seviyelerde güvenli oynayın ve takaslardan kaçının, aksi takdirde geri düşer ve güçlenemezsiniz. Ultinizi açtıktan sonra kesinlikle skor alma potansiyeliniz çok fazla artıyor, bu sebeple 5. seviyede rakibinizle takasa girin ve 6 seviye olduğunuzda tüm yeteneklerinizle dalıp ultiniz ile rakibinizi infaz edin.

Orta oyunda takım savaşı yokken ayrık ittirme yapın ve rakibinizin dikkatini üstünüze çekin. Eğer rakip üstünüze çullanırsa Q yeteneği ile kaçabilirsiniz, 1 kişi gelirse de 1’e 1 de skor alabilirsiniz. Takım savaşları için rakibi arkalamaya çalışın.

Geç oyun, Garen’in zayıf olduğu bir safha. Takım savaşlarında rakibin en çok hasar veren üyesini Q yeteneğiniz ile susturun ve tanklayabildiğiniz kadar tanklayın. Takımınızı hayatta tutmak Garen ile geç oyunda en büyük işleviniz.

Böylelikle LoL üst koridor şampiyonu Garen’in tüm yetenekleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, CT’leri ve oynanış önerilerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen.