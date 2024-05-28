Garenta Genel Müdürü Şafak Savcı, yeni neslin artık araba almak istemediğini söyledi. Bu açıklama, sosyal medyada tepki topladı.

Türkiye'nin önde gelen araç kiralama şirketlerinden Garenta ve İkinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, gündemi sarsan bir açıklama yaptı. Türkiye'de otomobilin hâlâ yatırım aracı olduğunu söyleyen Savcı, genç kesmin artık araba almak yerine ihtiyacı olduğunda arabaya kolayca ulaşmak istediğini ifade etti. Yani Şafak Savcı'ya göre gençler, araba satın almak yerine kiralamayı tercih ediyorlar.

Şafak Savcı'nın gündem olan açıklamasına göre gençlerin otomobil kiralamayı tercih etmesinin nedenlerinden bir tanesi de daha kârlı olması. Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlara baktığımızda insanların buna çok da katılmadıklarını görüyoruz. Gelin hem o açıklamanın tamamına hem de sosyal medyadaki paylaşımlara yakından bakalım.

Garenta CEO'sunun açıklaması şöyle:

Kısa dönem kiralama pazarı dünyada 104 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin buradan aldığı pay yüzde 1 civarında. Otomotiv sektörü için talep tarafı çok kuvvetli. Araç kiralama aslında bir hizmet sektörü. Hizmet sektöründe ise beklentiler biraz yüksek olur. Dünyada online rezervasyon araç kiralamada sektöründe yüzde 70’leri geçmiş durumda. Bu oran Türkiye’de yarı yarıya diyebiliriz. Yeni nesil artık sahip olmak değil, ihtiyacı olduğunda ihtiyacı olarak kullanmak istiyor. Bu otomotiv tarafında da geçerli. İnsanlar artık şehir içinde çok küçük bir arabaya ihtiyacı varsa, gerçekten asgari düzeyde ihtiyacını görecek bir araba kiralıyor. Yılda 2 kere kayağa tatile gidecekse tatil zamanları büyük bir araç kiralıyor. Bu finansal açıdan da hesapladığınızda daha kârlı hale gelebiliyor. Artık böyle bir trend var.

Peki sosyal medya kullanıcıları bu konuyu nasıl karşıladı?