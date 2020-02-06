Gates Çifti, Corona Virüsü İçin 100 Milyon Dolar Bağışladı

Bill Gates ve eşi Melinda Gates, can almaya ve yayılmaya devam eden Corona virüsüyle mücadele için 100 milyon dolar bağışladıklarını açıkladılar. Çift daha önce de bu virüsle mücadele için 10 milyon dolar bağışlamıştı.

Corona virüsü Çin’de can almaya devam ederken bilim insanları da yeni virüse çare bulmaya çalışıyor. Virüse karşı verilen bu savaşın destekçilerinden bir tanesi de ünlü milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates oldu.

Virüse karşı savaş için bir hafta önce yaklaşık 10 milyon dolar (59 milyon TL) bağış yapan çift, bu sefer de 100 milyon dolarlık (599 milyon TL) bir bağış yaptılar. Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan yapılan açıklamada “Kurumumuz, ölümcül virüsün teşhisi, karantina süreci, tedavi çalışmaları, riskli insanların korunması ve aşı geliştirilmesi ve salgının kontrol altına alınmasına yardım edecek” ifadelerine yer verildi.

100 milyon dolarlık yardım

Vakıftan yapılan açıklamada; aşı geliştirilmesi, tedavi ve teşhis için 60 milyon dolar; virüsten etkilenen bölgelerde insan sağlığının korunması ve teknik destek için 20 milyon dolar; Güney Asya ve Sahra Altı Afrika’sında hastalıktan korunma yöntemlerinin geliştirilmesi için ise 20 milyon dolar bağışlandığı ifade edildi.

Vakıf, bağış yapılan meblağın Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu’na (CEPI) aktarılacağı ifade edildi. Vakıf CEO’su Mark Suzman ise Dünya Sağlık Örgütü’nün aldığı kararlara göre hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsünün tedavisinin bulunması ve hastalıktan korunmak için en az 675 milyon dolara (4 milyar TL) ihtiyaç olduğunu açıkladı. 2003 yılında çıkan ve 700’den fazla kişinin ölümüne sebep olan SARS virüsü için yapılan toplam harcamaların maliyetinin ise 40 milyar doları (240 milyar TL) geçtiği belirtiliyor.