Susturulmak İstenen Doktor Corona Virüsü Yüzünden Öldü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, sağlık görevlilerini Corona virüsü hakkında uyarmaya çalışırken polis tarafından engellenen Çinli doktorun öldüğünü doğruladı. Doktor Li Wenliang, çevrimiçi sohbet gruplarında gizemli bir hastalığın patlak verdiğiyle ilgili bilgi yayınlamış ve daha sonra durumun polise bildirilmesi üzerine kınama cezasıyla cezalandırılmıştı.

Ocak ayının başlarında Çin’in Wuhan kentinde hızla yayılan Corona virüsü salgınının ardından yetkililer, konuyla ilgili haberlerin yayılmasını engellemeye çalışıyordu. Bir doktor bu konuda meslektaşlarını uyarmaya kalkıştığında polis de ona uyarıda bulundu. Olaydan bir ay sonraysa bir hastanedeki hasta ziyaretini "Herkese merhaba, ben Li Wenliang, Wuhan Merkez Hastanesi'nde göz doktoruyum" başlığıyla sosyal medyada paylaştığında aynı doktor kahraman ilan edilmişti.

Yapılan yorumlar, Dr. Li'nin başına gelenlerin Wuhan'da Corona virüsü vakalarının ilk görülmeye başladığı günlerde, bölge yetkililerinin yanlış yaklaşımlarına iyi bir örnek olduğu yönünde. İlk vakaları aralık ayında fark ettiği ve SARS salgınına benzettiği bilinen Dr. Li Wenliang, salgının merkez üssünde çalışıyordu. Bu arada bilmeyenler için SARS’ın 2003 yılında dünya çapında bir salgına yol açmış ölümcül bir virüs olduğunu ekleyelim.

Vakaların Wuhan'daki Huanan deniz ürünleri pazarından kaynaklandığı tahmin edilip, hastaların hastanede karantinada tutulduğu günlerde Dr. Li meslektaşlarıyla iletişim halinde olduğu bir sosyal medya grubuna salgınla ilgili bir mesaj göndermiş ve hastalığın bulaşmaması için koruyucu giysi giymelerini önermişti. Dr. Li, polisin söylentiler yaymakla suçlayıp haklarında soruşturma başlattığı sekiz kişiden biriydi. Ocak ayı sonunda Dr. Li, mektubun bir kopyasını bloğunda yayınlayıp olanları anlatmıştı.

Virüs, tedavi ettiği bir hastadan bulaştı

Ocak ayının ilk haftalarında Wuhan'daki yetkililer, virüsün ancak hayvanlarla temas halinde bulaşabileceğini iddia ederek doktorları korumak üzere hiçbir rehber hazırlamadılar. Dr. Li ise o sırada Corona virüsü taşıdığını bilmediği Glokom hastalığı olan bir kadını tedavi ediyordu.

10 Ocak'ta öksürmeye başlayan, ertesi gün ateşlenen ve iki gün sonra da hastaneye kaldırılan doktorun ardından yetkililer 20 Ocak günü Corona virüsü salgını nedeniyle acil durum ilan etti. 30 Ocak günü kendisine teşhis konulan Dr. Li Wenliang bugün 34 yaşında hayatını kaybetti. Doktor bir çocuk babasıydı ve eşi hamileydi. Erken uyarıları ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla çok kişinin sevgisini kazanan doktor şimdiden ülkesinde kahraman ilan edilmiş durumda.