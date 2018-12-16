Google'ın klavye uygulaması olan Gboard'a yeni sürümüyle birlikte karanlık ve aydınlık tema başta olmak üzere bir çok yenilik geliyor.

Telefonunuzun kendi klavyesi, muhtemelen en çok kullandığını uygulamadır. En popüler üçüncü parti klavye uygulamalarından olan Gboard, birçok özellik sunuyor. Gboard, yayınladığı son beta sürümüyle birlikte, aydınlık ve karanlık olmak üzere değişebilen temalar sunuyor.

Yeni temalar, yayınlanan beta 7.8.8 sürümüyle birlikte duyuruldu. Onları ekstra özel yapan bir şey yok fakat değişen renk çeşitliliği gayet hoş duruyor. 25 aydınlık, 29 karanlık tema bulunuyor ve sarı, turuncu, mor, pembe, mavi gibi çeşitli renk varyasyonlarıyla kombinleniyor.

Temaların kullanılabilirliği ise sadece Google Pixel cihazlarıyla sınırlandırılmamış gibi duruyor. Ancak, beta sürümü bazı Google Pixel olmayan cihazlara henüz gönderilmemiş. Uygulamayı merak ediyor ve kullanmak istiyorsanız APK olarak indirebilirsiniz.

Gboard, çeşitli etiketler ekleme, GIF, bitmoji ekleme ve kendi kişiselleştirilmiş emojinizi yaratma gibi eğlenceli özelliklerle geliyor. Ayrıca Akıllı Yanıt (Smart Reply) ve çeviri gibi özellikler de beraberinde geliyor. Yani, Gboard’un son sürümüyle birlikte farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmayacak.