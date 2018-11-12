Google Gboard Size GIF Önermek İçin Yapay Zeka Kullanacak

Google’ın mobil klavye uygulaması olan Gboard'un kullanıcıları, GIF’leri ve konuşmalarıyla ilgili etiketleri bulmak için yapay zeka teknolojisinden yararlanacak.

Google, akıllı telefonlar için geliştirdiği klavye uygulaması Gboard için yeni bir güncelleme yayınlayacak. Bu güncelleme ile birlikte Gboard, GIF'leri ve sohbetlerle ilgili olabileceğini düşündüğü çıkartmaları kullanıcılara önerecek.

Google'a göre, gelecek olan bu yeni özellik kullanıcıların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıracak; ancak bunu yapabilmesi için klavye uygulamasının sohbet geçmişinize erişmesi gerektiği düşünülürse, gizlilik ile ilgili sorunlar da beraberinde gelebilir. Fakat Google, bu verilerin sadece telefonda depolanacağını belirtiyor.

Gboard tarafından önerilen GIF'lere erişmek için Gboard'un sol üst köşesinde bulunan GIF simgesine hafifçe dokunmanız yeterli. Daha sonra kullanmak istediğiniz GIF ve çıkartmalar karşınızda belirecek. Elbette Google, kullanıcılara daha sorunsuz bir deneyim sunması için yapay zekayı klavye uygulamasında ilk defa kullanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Google, bir fotoğraf çektikten sonra yüz özelliklerinizi değiştirerek, kullanıcıların bir küçük resim oluşturmasına olanak tanıyan bir özelliği Gboard'a getirmişti.

Gboard uzun süredir Android ve iOS için en iyi yazılım klavyelerinden biri olarak kabul ediliyor. Zaman geçtikçe Gboard'da daha fazla yapay zeka tabanlı özellikler göreceğiz gibi görünüyor. Siz de Google'ın Gboard klavye uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirip kullanabilirsiniz.