'Geççek', 24 Saat İçinde En Çok İzlenen Video Oldu

Megastar Tarkan'ın gündem olan yeni şarkısı 'Geççek'in yarattığı etki büyümeye devam ediyor. 'Geççek', 24 saat içerisinde tüm dünyada en çok izlenen ikinci video olurken en çok beğeni alan birinci video olmayı başardı.

Çok kısa bir süre önce Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından ‘Megastar’ Tarkan yeni şarkısı ‘Geççek’i sevenlerinin beğenisine sunmuş; sözleriyle dikkat çeken şarkıyı beğenen olduğu kadar Tarkan’a yakıştıramayan da olmuştu.

Yıllar sonra hayranlarının karşısında çıkan Tarkan’ın yeni şarkısına ilgi de haliyle oldukça fazla oldu. 'Geççek', yayınlanmasından sadece günler sonra çeşitli sosyal medya platformlarında rekor kırdı.

24 Saat içerisinde en çok izlenen video

Megastar’ın yeni şarkısının İrfan Yıldırım tarafından çekilen klibi, yayınlanmasını takiben ilk 24 saat içinde tüm dünyada en çok izlenen 2. video klip olurken, en çok beğeni alan 1. video oldu. 36 saat içerisinde YouTube’ta 11 milyon izlenmeye ulaşan 'Geççek'; Instagram’da 9.9 milyon, Twitter’da ise 12.5 milyondan fazla görüntülenme elde etti.

Öte yandan uzun bir süre sonra sahalara ‘Geççek’ gibi oldukça dinamik ve tartışmalı bir şarkıyla dönen Tarkan ise en çok konuşulanlar listesinde 1. sıraya yerleşti. Tarkan hakkında Twitter’da 265 bin tweet atıldı.

Daha önce ‘Geççek’i nasıl ve neden yazdığına dair konuşan Tarkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."

Hala dinlemeyenlerinizi şöyle alalım