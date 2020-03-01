Yeni Fiat 500x Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Fiat'ın üretimlerine ilk defa 2014 yılında başladığı Fiat 500X, yenilenen tasarımı ve seçenekleriyle birlikte Kars'ta düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı. Yeni Fiat 500X'in özelliklerine ve fiyat listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fiat’ın ilk kez 2014 yılında üretimine başladığı 500X, yenilenen tasarımıyla birlikte Kars’ta tanıtıldı. İkonik görünümünü koruyan araç; 3 farklı gövde seçeneği, 5 farklı donanım ve yenilenen motor seçenekleriyle birlikte satışa sunuluyor. SUV sınıfına ait olan araçların motor seçenekleriyse 1.0 litreden 120 beygir gücünden başlayarak 1.6 litre 120 beygir Multijet motora kadar devam ediyor.

Üretimine başlandığı 2014 yılından beri pek çok başarıya imza atan Fiat 500X, şimdiye dek 100’den fazla ülkede 500 binden fazla satıldı. Yenilenen tarzıyla 7 inçlik dokunmatik ekran, Android Auto, Apple Car Play ve full LED ön farlar gibi pek çok özelliği bir arada sunan SUV araç, bu modeliyle de oldukça iddialı görünüyor.

Yenilenen Fiat 500X, Sport donanımıyla performanslı bir sürüş keyfi sunuyor:

Sport donanımıyla performanslı bir sürüş keyfi sunan Fiat 500X, 150 beygir gücündeki 1,3 litrelik motorunda 270 Nm tork üretebiliyor. Diğer gövde seçeneklerine kıyasla yere 13 milimetre daha yakın olan 500X Sport, böylelikle yol tutuşunu da artırıyor. Aracın diğer özellikleri arasında açılabilir cam tavan, çift çıkışlı egzoz ve Sport’a özel ön tampon tasarımı bulunuyor.

Araçların fiyatlandırmalarına gelecek olursak 1.0 Firely 120 HP motor sunan Urban modeli 145.900 TL’den, 1.6 MJET 120 HP DCT motor sunan City Cross modeli 179.900 TL’den, 1.6 MJET 120 HP DCT’li Cross modeli 189.900 TL’den, 1.6 MJET 120 HP DCT’li Cross Plus modeli 199.900 TL’den ve 1.3 Firefly 150 HP DCT’li Sport modeli de 199.900 TL’den alıcılarını bekliyor olacak.

Kars’ta yapılan lansmanda gündeme dair açıklamalarda bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüsünün Türkiye’de sorun olmadığını, iki vardiya çalışarak günlük 1200 aracın Bursa fabrikasında üretildiğini söyledi.