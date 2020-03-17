Fiat 500 serisi, ilk kez üretildiği 1957 yılından 1975 yılına kadar durmadan üretimde kaldı. Bu yazımızdaysa 1957'den 1975'e kadar yaklaşık 4 milyon adet üretilen ve 2007 yılında tekrardan üretimine başlanan Fiat 500 serisinin yıllar içerisindeki değişimine bakacağız.

İtalyan otomobil firması Fiat tarafından üretilen Fiat 500, dünyanın en popüler mini otomobillerinden biri olmasının yanı sıra aynı zamanda en popüler ve en çok satan otomobillerden de biri. 1957’den 1975’e kadar yaklaşık 3,9 milyon adet üretilen ikonik araç, daha sonra tamamen yenilenmiş olarak 50. yıl dönümü olan 2007’de tekrar karşımıza çıktı.

Arkadan çekişli olan orijinal Fiat 500, iki kapılı ve iki kapılı station vagon gövde tarzlarında üretilen dört koltuklu bir şehir otomobiliydi. Yenilenen Fiat 500 ise bir minivan ve bir alt kompakt SUV crossover’ı içerecek şekilde geliştirildi. Araç, Fiat’ın son birkaç yıldaki SUV yükselişinde büyük bir rol oynadı. Firma, aracın 60. yılını 2017’de New York’taki Modern Sanat Müzesi’nde bir sergiyle kutladı. Aşağıda yer alan fotoğraflarsa bu ikonik aracın yıllar içerisinde nasıl değiştiğini ve geliştiğini gözler önüne seriyor.

14. Fiat Nuova 500 (1957/1960)

İlk olarak 'Cinquecento' olarak tanıtılan Nuova 500, yalnızca 13 beygir güç üreten 479 cc’lik iki silindirli bir motora sahipti. Citroen 2CV’ye benzer bir kumaştan yapılma katlanabilir bir çatısı olan araç, 1957 ila 1960 yılları arasında 181.036 adet satarak o zamanlarda büyük bir başarıya ulaşmıştı.

13. Fiat 500 Sport (1958/1960)

Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan Fiat 500, döneminin ilk şehir otomobillerinden biri olarak oldukça ilgi görüyordu ancak zayıf bir motoru vardı. 1958 yılına gelindiğindeyse aracın, 21,5 beygir gücünde 499 cc motor ve tam metal tavana sahip Sport versiyonu piyasaya sürüldü. Kırmızı çizgili renk seçeneğiyle büyük ilgi çeken bu Sport modeli, arkadan çekişli bir motora sahipti.

12. Daha Büyük Fiat 500 D (1960/1969)

1960 yılında Fiat 500 D, bir önceki nesil olan Fiat Nuova’nın yerini aldı. Bu araç, eski nesle benzerdi ancak aracın arkasına katlanan yeni tavan tasarımı ve 17 beygir gücünde 499 cc motoruyla daha büyük motor hacmi gibi birkaç farklılığa sahipti.

11. Fiat 500 Giardiniera (1960/1968)

Fiat 500 Giardiniera veya bazı pazarlardaki adıyla Fiat 500 K, 1960 yılında piyasaya sürülen aracın pick-up versiyonuydu. Önceki modellerde de olduğu gibi arkaya menteşeli kapılara sahip olan bu model, 327.000’den fazla üretilerek üretimi en uzun süre devam eden Fiat 500 modeli oldu. 1968’den itibaren araç, yalnızca Autobianchi Giardiniera olarak satıldı.

10. Fiat 500 F / Berlina (1965/1972)

Berlina olarak da bilinen Fiat 500 F; D ve L modelleriyle aynı zaman dilimi içerisinde yer alıyordu. Bir noktada D modeliyle aynı olarak anılan Fiat 500 F’yi bu modellerden ayıran en büyük fark ise önden menteşeli kapılarıydı. Ayrıca tamponların ve iç mekânın tasarımı da D’den farklıydı ve daha çok orijinal Nuoava’ya benziyordu. Bununla birlikte araçta 0,5 litrelik 4MT 18 beygir gücünde bir motor bulunuyordu.

9. Fiat 500 L / Lusso (1968/1972)

1968 yılına gelindiğinde, serinin sondan bir önceki modeli olan Fiat 500 L piyasaya sürüldü. Değişikliklerin çoğu kozmetikti ve neredeyse tamamen iç mekâna yoğunlaşılmıştı. Bu noktada şirket, gösterge panelini daha modern hâle getirmek için yeniden çizdi ve ön tamponla köşeleri koruyan boru şeklindeki korumalıkları araca yerleştirdi.

8. Fiat 500 R / Rinnovata (1972/1975)

Bazı bölgelerde Rinnovata olarak da bilinen Fiat 500 R, 500 serisinin onlarca yıldır süregelen birikiminin vücut bulmuş hâliydi. Tıpkı Fiat 126 gibi 23 beygir gücünde 594 cc’lik bir motor kullanan bu araç, eski modellere kıyasla çok daha rahattı ancak beklenen etkiyi yaratamadı. Fiat’ın 126 modelini piyasaya sürmesinin ardından satışları düşen araç, bir süre sonra unutulup gitti.

7. Fiat 500 serisinin üretimi, uzunca bir süreliğine durduruldu (1975)

1975’te Fiat 126’nın tüm dünyayı etkisi altına alması, Fiat 500 serisinin bir süreliğine rafa kalkmasına neden oldu. Bu noktada Fiat 500 serisinin üretimi 1975’te durdurulmuş olsa da Fiat 126 asla Fiat 500 ile aynı popülerliğe sahip değildi. Üretildiği 1973 ila 2000 yılları arasında Mini’nin 5,4 milyonluk satış rakamına yaklaşabilen Fiat 126 serisi, yaklaşık olarak 4,7 milyon adet satmayı başardı.

6. 50 yılın ardından yeni retro görünüm: Fiat 500 (2007/2015)

Fiat 500 serisinin piyasaya sürülmesinden tam 50 yıl sonra Fiat, yenilenen görünümüyle 2007 model Fiat 500’ü piyasaya sürdü. Aracın tasarımı, özellikle retro konseptiyle sunuldu ve Volkswagen’in New Beetle modeliyle BMW Mini modelinden esinlenilerek tasarlandı. Yeni Ford Ka ile aynı platformu paylaşan bu araç, 6 vitesli şanzıman kutusunun yanı sıra 69 ila 105 beygir gücü arasında değişen 1,2, 1,3 ve 1,4 litrelik versiyonlarla piyasaya sürüldü.

5. Fiat Abarth 500 (2008’den günümüze)

Yeni Fiat 500 ile birlikte piyasaya sürülen Abarth 500, klasik modele göre spor egzoz, süspansiyon ve şanzıman ile 1,4 litrelik Fire turbo benzinli bir motorla birlikte geliyordu. Turbo şarjıyla 5.500 rpm dönüş hızı, 133 beygir gücü ve 176 Nm tork veya spor modunda 3.000 rpm’de 206 Nm tork üretebilen bu araç, yalnızca 8,1 saniyede 0’dan 100'e ulaşabiliyor ve maksimum 210 km/sa hıza çıkabiliyordu.

4. Yeni nesil cabrio: Fiat 500 C (2009/2015)

2009 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Fiat 500 Cabrio, yeni nesil Fiat 500’ün devamı niteliğinde olan bir araçtı. Fiat 500 serisini mini sınıfında lider yapmaya yardımcı olan bu üstü açılır model, 0,9 litre TwinAir 5MT (85 beygir gücü) ve 6MT (105 beygir gücü) veya 69 beygir gücüyle 102 beygir gücü arasında değişen 1,2 veya 1,4 litrelik pek çok farklı motor seçeneği sunuyordu.

3. Fiat 500e (2013/2017)

İtalyan otomobil üreticisi, 2013 yılında yeni Fiat 500e modelini tüm dünyaya tanıttı. Elektrikli motoruyla sıfır emisyon üreten bu araç, tam dolu bir bataryayla 130 kilometre yol gidebiliyor ve saatte maksimum 100 kilometre hıza ulaşabiliyordu. Araç, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2013 ile 2016 yılları arasında toplamda 16.549 adet satıldı.

2. Makyajlı Fiat 500 C (2015/günümüz)

2015 yılında piyasaya sürülen bu model, orijinal Fiat 500 C’nin klasik görünümünü korurken bazı görsel iyileştirmeleri de beraberinde getirdi. Aracın değişenleri arasındaysa yeni farlar, daha büyük sis farları, yeniden tasarlanmış ızgara ve yükseltilmiş arka kısım bulunuyordu. Ayrıca araçta bulunan motor da orijinal 500 C ile neredeyse aynıydı.

1. Fiat 500L ve Fiat 500X (2013/2016/günümüz)

2013 ve 2016 yıllarına gelindiğinde Fiat 500 serisi, orijinal modelden giderek uzaklaşarak neredeyse bambaşka bir araç hâline geldi. 2013 yılında 500L kompakt minivan ve 2016 yılında Fiat 500X adı verilen subkompakt crossover SUV modeli piyasaya sürüldü. Bu noktada Fiat 500X, 118/180 beygirlik motor varyasyonuyla tamamen yeni bir arabaydı.

Fiat 500 serisinin 1957 yılından başlayarak günümüze kadar süregelen macerasında geçirdiği değişimleri derlediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Fiat 500’ün değişimi hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz.