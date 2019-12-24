90’ların kült filmi Gemide’nin bir sahnesinde oyunculara haberleri olmadan uyuşturucu madde verildiği yönündeki iddialar, sosyal medyanın gündemini bir hayli meşgul etmişti. Filmin başrol oyuncularından Yıldıray Şahinler, söz konusu iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

Behzat Ç. serisi ile büyük beğeni toplayan ünlü yönetmen Serdar Akar tarafından yazılan ve yönetilen ‘Gemide’ filmi, Aralık 1998 tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Başrollerinde Erkan Can, Haldun Boysan, Yıldıray Şahinler ve Naci Taşdöğen gibi isimlerin olduğu yapım, tam 21 sene sonra çok ilginç bir tartışmayla yeniden gündeme oturdu.

Gemide’nin senaryosunu Akar ile birlikte kaleme alan Önder Çakar, 140journos kanalına verdiği bir röportajda filmdeki esrar sahnesinde oyunculara haberleri olmadan gerçek esrar verildiğini iddia etmişti. Filmin yönetmeni Akar'a "Birazcık koysak mı?" diye sorduğunu belirten Çakar, Akar'ın "Ne birazı. Çok koy çok" şeklinde cevap verdiğini söylemişti.

Yıldıray Şahinler, Gemide filminde 'Ali' karakterine hayat vermişti:

Çakar’ın bu açıklaması, sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Birçok sinema ve dizi hesabı, bu bilgiyi takipçileriyle paylaşmaya başladı. Söz konusu sahnede oynayan isimlerden biri olan Yıldıray Şahinler, kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile iddialara son noktayı koydu.

Gemide filminde gerçekten esrar içildiği iddia edilen esrar sahnesi:

Gemide filminde haberleri olmadan kendilerine uyuşturucu verildiği yönündeki iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu söyleyen Şahinler, “Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım” ifadelerini kullanarak, filmin senaristi Çakar’ı yalanladı.

“Haberim olmadan kimse bana uyuşturucu veremez. Gemide filminin çekimlerinde de böyle bir şey asla olmadı” diyen ünlü oyuncu, söz konusu sahnede yaptığı her şeyi önceden tasarlayıp prova ettiğini ve yönetmenle konuştuğunu ifade etti.

İşte Şahinler’in konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı: