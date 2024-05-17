Gemiler Neden Bazen Balina Gibi Havaya Doğru Su Fışkırtır?

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Bazı gemilerin, iki yandan havaya su fışkırttığını görmüş olabilirsiniz. Peki bu ilginç hareketi yapmalarının sebebi ne?

Başka bir geminin önünde ilerleyen, ondan daha küçük bir gemi görüntüsündeki römorkörün havaya su fışkırttığı anın videoları bazen X (Twitter) ve Instagram gibi sosyal mecralarda paylaşılıp merak konusu oluyor.

Sahiden neden küçük bir gemi, büyük bir geminin önünden ilerleyerek sağa ve sola tazyikli bir su fışkırtıyor? Hemen anlatalım.

Ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor:

Bu püskürtmeye “su selamı” da deniyor.

gemiler neden su fışkırtır

Su, liman içinde veya dışında diğer gemilere yardımcı olan römorkörlerin üstündeki yangın söndürme hortumlarından püskürtülüyor ve römorkörler bunu, “su selamı” olarak adlandırıyor.

Belirli bir geminin gelişini ya da ayrılışını kutlamak için geleneksel bir tören olarak yapılabiliyor ve bereket vermesi gibi çeşitli batıl inançlara bağlanabiliyor ancak tek işlevi bu değil elbette.

Birden fazla göreve hizmet edebiliyor.

gemiler neden su püskürtür

Gemilerin yan taraflarındaki suyun temizlenmesinde veya başka gemilerde alev çıkması durumunda yangınla mücadele etmede de kullanılabiliyor. Hatta olası bir yangın durumunda kullanmak için önceden garantiye almak amacıyla her ay test ediliyor.

Bunun yanı sıra teknelerin sintinelerini daha temiz tutuyorlar. Sintine, römorkör içinde aşırı su biriktiren en alçak nokta. Burada çok fazla su biriktiğinde bir römorkör, suyu fışkırtarak dışarı atan büyük pompalar kullanarak sintinesini boşaltıyor.

Kısacası işlevi olan bir şey, aynı zamanda geleneksel bir ritüele dönüşmüş. Siz hiç daha önce bu su fışkırtma olayına denk gelmiş miydiniz?

Gemilerle ilgili merak edilen diğer konulara göz atabilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Gemi Mühendisine Sorduk: Diğer Araçlarda Hayati Önem Taşıyan Farlar Gemilerde Neden Bulunmuyor?
İLGİLİ HABER

Binlerce Kişiyi Taşıyan Yolcu Gemilerindeki Dışkılar Nereye Gidiyor? Hayır, Öylece Denize Atılmıyor!
İLGİLİ HABER

Koca Koca Kargo Gemileri Nasıl Oluyor da Küçücük Bir Dümen Tarafından Döndürülebiliyor?

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler