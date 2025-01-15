Gemilerin batması; saatleri, hatta günleri bulabiliyor. Peki neden hızlıca değil de bu kadar yavaş bir şekilde batıyorlar?

Devasa boyutlara ulaşabilen gemilerin, bu kadar büyük oldukları için hızlı bir şekilde batması gerektiğini düşünebilirsiniz.

Ancak gemilerin batması epey uzun sürüyor. Mesela Titanik yaklaşık 3 saatte batmıştı. Gemilerin batmasının neden bu kadar uzun sürdüğünün, mantıklı bulacağınız sebeplerini anlatalım..

Suyun kaldırma kuvveti, gemiye karşı mücadele ediyor.

Su, gemiyi yukarıda tutmak için sürekli itiş sağlıyor. Gemi, suyla dolmaya başladığında dahi kaldırma kuvveti tamamen ortadan kalmıyor. Gemi ve su, bir süre birbirine direnç gösterdiğinden batma süresi uzuyor.

Zaten modern gemilerin, su geçirmez bölmeleri var. Yani gemi, bir yerden su almış olsa bile tüm gemiyi su basmıyor. Bu da geminin suyla dolmasını engellediği için hemen batma meydana gelmiyor.

İçeride hava sıkışıyor.

Gemiye su dolarken içeride sıkışan hava cepleri, gemiyi bir süre daha yüzeyde tutuyor. Tabii en sonunda suyun gücüne karşı gelinemiyor ancak yine zaman kazanılmış oluyor.

Tasarımın ve boyutların da etkisi var.

Mühendisler, gemileri tasarlarken batma ihtimalini hesaba katıyor. Gemiler, dengelerini kaybetmeden ve aniden alabora olmadan batabilecek şekilde tasarlanıyor.

Ayrıca gemilerin yüzlerce ton ağırlığında olduğu, yapısal ağırlığı düşünüldüğünde bir anda suya gömülmeleri pek mümkün değil. Suyun içinde bile yavaş hareket ediyorlar.

Geminin suya batan kısmının hacmi büyüdükçe kaldırma kuvveti artıyor ve gemi suya tamamen batmadan dengede kalıyor.

Tabii mürettebat da çabalıyor bu sırada.

Gemiyi batırmamaya çalışan bir mürettebat olduğunu unutmayalım. Pompa çalıştırıyorlar, su sızıntılarını kapatıyorlar ve dengenin korunması için ellerinden geleni yapıyorlar.

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