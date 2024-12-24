Gemiler istenmeyen dalgaların yanı sıra pek çok zorlukla da mücadele etmek zorun da kalıyor. Bunlardan biri de istenmeyen davetsiz misafirler. Peki bunların kim olduğunu ve bahsettiğimiz parçanın ne alakası olduğunu tahmin edebilir misiniz?

Bağlama halatlarında genellikle disk şeklinde bulunan bu parçaların görevi, gördüğümüzden daha önemli.

İşlerini şansa bırakmayan ve davetsiz misafirlerin önüne bariyer olan bu parçanın işlevine lafı daha uzatmadan geçelim.

Gemilere sızmak için halatları resmen otoyol gibi kullanan fareler!

Küçük kemirgenler, gemilere girerek ziyaret sürmek için işte bu halatları kullanıyorlar. Denizciler ise onların sinsi planlarını bozmak için dahiyane çözüm bulmuşlar: halatlara takılan fare engelleyici diskler.

Özel tasarımlı plastik parçaların ölçüleri genellikle 34 cm çapında oluyor ve 5 mm ila 30 mm arasındaki halat çaplarına uyum sağlıyor, montajı da oldukça basit. Halat tekneye bağlıyken kolayca takılabiliyor ve böylece farelerin gemiye tırmanması önleniyor.

UV ve deniz suyuna dayanıklı malzemelerden üretilen bu diskler aynı zamanda uzun ömürlü kullanım da sunuyor.

Hop aşağıdalar!

Genellikle yuvarlak olsalar da farklı şekillerde de bu parçaları görmek mümkün. Çalışma prensipleri ise oldukça basit. Fareler, halat üzerinde ilerlerken disklerle karşılaştıklarında geniş ve kaygan yüzeyi geçmekte zorlanıyorlar ve gemiye ulaşma çabaları boşa gidiyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir detay var. O da diskin düzgün yerleştirilmesi. Fare aklıyla oyun olmaz ve onlar buldukları her delikten girebilir. Bu yüzden de diskin halata oturması gerekiyor.

Fareler, gemiler için büyük dert.

Yiyecek stoklarını kirletebilmeleri, hastalık taşıyabilmeleri hijyen açısından büyük sorunken konu sadece bu da değil. Kemirgenler elektrik kablolarını kemirme ve ekipmanlara zarar verebilme potansiyeli ile de büyük sorun.

Bu nedenle de fare engelleyici diskler gibi basit ama etkili önlemler, gemi güvenliği ve hijyeni için hayati önem taşıyor.

Eğer bir gün limanlardaki gemilerde bu diskleri görürseniz, artık ne işe yaradıklarını biliyorsunuz!

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