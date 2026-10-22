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Gemini, Apple CarPlay’in Google Maps Uygulamasına Geldi: Ne İşe Yarayacak?

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Google, Gemini sesli asistanını Apple CarPlay’de Google Maps üzerinden sürücülerine sunmaya başladı.

Gemini, Apple CarPlay’in Google Maps Uygulamasına Geldi: Ne İşe Yarayacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, geçtiğimiz yıl Android Auto ekosistemine entegre ettiği yapay zekâ asistanı Gemini'ı nihayet Apple CarPlay kullanıcılarının hizmetine sundu. Yaklaşık 12 aylık bir bekleme sürecinin ardından gelen bu güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcıları araç sürerken ellerini direksiyondan ayırmadan Google Maps üzerindeki navigasyon sürecini sesli olarak yönetebilecek. Şimdilik sadece ABD’de olduğunu belirtelim. İleride diğer pazarlarda da sunulacaktır.

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Sürücülerin bu yeni arayüzü kullanabilmesi son derece basit. Araçların bilgi-eğlence ekranında yer alan Google Maps uygulaması içindeki Gemini ikonuna dokunarak yapay zekâ asistanıyla doğrudan sesli iletişim başlatılabiliyor.

İçerikten Görseller

Gemini, Apple CarPlay’in Google Maps Uygulamasına Geldi: Ne İşe Yarayacak?
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Gemini, iPhone sahibi araç kullanıcılarının asistanı olacak

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Yeni Gemini entegrasyonu, sürücülere yalnızca basit adres aratmaktan öte doğal bir sohbet deneyimi vaat ediyor. Sürücüler, seyahat halindeyken yapay zekâya çok adımlı ve karmaşık sorular yöneltebiliyor. Örneğin; uğranacak mekanlar veya gezilecek yerler hakkında tavsiye isteyip ardından bu rotaya paralı yollardan kaçınarak navigasyon başlatma talimatını tek bir sohbet akışında verebiliyorlar.

Bunun yanı sıra Google, CarPlay tarafındaki bu güncellemeyi yoldaki aksaklıkları ve trafik bildirimlerini anlık olarak iletmenin kolay bir yolu olarak tanımlıyor. Sürücüler seyir halindeyken yol üstündeki duraklar veya mekânlar hakkında detaylı bilgileri de sesli olarak sorgulayabiliyor

Google'ın daha dün Android Auto ve Google dahili sistemli araçlara getirdiği “Kişisel Zekâ” özelliğini CarPlay’de sunup sunmayacağı ise şimdilik belirsiz. O özellik, Gemini'ın kullanıcının Gmail, Takvim, Haritalar, Fotoğraflar, YouTube ve Arama gibi Google servislerindeki kişisel verilerine erişerek özelleştirilmiş yanıtlar üretmesine olanak tanıyordu.

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