Gençlerin Oylarıyla Belirlenmiş En İyi 20 Gençlik Filmi

IMDB, 18 yaşın altındaki kişiler tarafından belirlenmiş en iyi gençlik filmlerini listeledi. Gençlik kitaplarından uyarlanan bu filmler, içinizdeki gençlik ateşini yakmanızı sağlayacak.

IMDB, günümüzde farklı insanlara farklı listeler oluşturmak için çalışmalar yapmaya devam ediyor. “Dünyanın En İyi 250 Filmi” listesi bu konuda öncü olarak gösterilse de çeşitli özelliklerde film listeleri bulunuyor. Bugün sizlere, 18 yaşın altındaki IMDB kullanıcıları tarafından belirlenmiş gençlik romanları tarafından uyarlanmış en iyi gençlik filmlerini listeleyeceğiz. 20 filmin yer aldığı listemiz, gençlik ateşini kaybedenleri bile yeniden genç yapacak cinsten.

Not: Filmlerin genel IMDB puanına göre hazırlanmadığını, 18 yaşın altındaki kişiler tarafından en çok beğenilen filmler olduğunu hatırlatalım.

20 - The Hunger Games: Mockingjay - Bölüm 1 (2014)

IMDB Puanı: 6,6/10

Açlık Oyunları serisinin üçüncü filmi olan Alaycı Kuş Bölüm 1, serinin en az beğenilen filmi olarak karşımıza çıkmıştı. Yine de isyan ateşini diğer mıntıkalara taşıyan film, gençlerden büyük bir beğeni kazanmıştı.

19 - Before I Fall (2017)

IMDB Puanı: 6,4/10

Ben Düşmeden Önce, son derece kaliteli bir senaryoyla gelen dram türünde bir film. Normal bir hayat süren genç bir kadının öldükten sonra, öldüğü günü tekrar tekrar yaşamasını bizlere aktaran film, ana karakterin bazı soruları bulmasında ona eşlik etmemizi sağlıyor.

18 - The Giver (2014)

IMDB Puanı: 6,5/10

Seçilmiş, dünyanın düzeninin değişip duyuların ortadan kalktığı bir dünyada geçiyor. Çeşitli yasaklarla insanların yaşamı engellenmiş, anıları yok edilmiş. Her genç, kendisine verilen görevi yerine getirmek için yaşar. Böyle bir hikaye, kaliteli oyunculuklarla birleşince ortaya başarılı bir film çıkıyor.

17 - 20 - The Hunger Games: Mockingjay - Bölüm 2 (2015)

IMDB Puanı: 6,5/10

Açlık Oyunları serisinin son filmi olan Alaycı Kuş Bölüm 2, Capitol’a karşı verilen mücadeleyi bizlere sunuyor. Film, sürpriz sonuyla izleyicileri mutlu etmeyi başarıyor.

16 - Divergent (2014)

IMDB Puanı: 6,7/10

Uyumsuz, ilk çıktığı günden beri gençlerin ilgisini çeken bir film olmuştur. Aynı adlı romandan uyarlanmış film, belirli bir alanda kalmış, hayatta herkesin belirli bir görev edindiği şehirde geçiyor. İnsanların ailesinden bile üstün tutması gereken mıntıka sistemi içerisinde yaşanan adaletsizlikleri izliyor olacağız.

15 - The Maze Runner (2014)

IMDB Puanı: 6,8/10

Labirent: Ölümcül Kaçış, bir labirentte hapsolan bir avuç dolusu gencin, bu labirentten kurtulma çabasını anlatıyor. Peki, labirentten kurtulmak iyi bir şey mi?

14 - Love, Simon (2018)

IMDB Puanı: 7,6/10

Eşcinsel bir genç olan Simon’un hikayesine odaklandığımız bu filmde, karakterimizin cinsel eğilimini ailesine açıklaması ve bu süreçte hoşlandığı kişiyle olan ilişkisini izliyoruz.

13 - Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

IMDB Puanı: 7,4/10

Harry Potter ve Sırlar Odası, ünlü serinin 2. filmi. Tom Riddle’ı daha iyi anlamak için önemli bir film olan Sırlar Odası; uçan arabalar, korkutucu örümcekler ve devasa yılanlarla dolu özel bir film.

12 - The Hunger Games (2012)

IMDB Puanı: 7,2/10

Açlık Oyunları, sadece film dünyasını değil oyun dünyasını da kökten değiştirdi. Hayatta kalma oyunlarının evrilmesinde büyük bir öneme sahip bu kitap ve film serisi, ilk filmiyle bu yeni türü bizlere çok hoş bir şekilde göstermişti.

11 - Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

IMDB Puanı: 7,6/10

Harry Potter’ın 6. filmi olan Melez Prens, dram yönünün ağırlığıyla ve sonunda yaşanan olaylarla bizleri adeta şok etmişti. Yıllarca izlediğimiz karakterlerin dönüşümlerini gördüğümüz bu film, aynı zamanda sonun başlangıcı olmuştu.

10 - Harry Potter and the Deathly Hallows: Bölüm 1 (2010)

IMDB Puanı: 7,7/10

Harry Potter’ın 7. ve son kitabı olan Ölüm Yadigarları’nın ilk filmi olan Ölüm Yadigarları Bölüm 1, karakterlerimizi hortkulukları bulmaya çalışan yolcular olarak bizlere göstermişti.

9 - Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

IMDB Puanı: 7,7/10

Harry Potter’ın listeyi adeta domine ettiğini söylemeliyiz. Serinin 4. filmi olan Ateş Kadehi’nde 3 okulun şampiyonu arasında geçen mücadeleyi görüyoruz. Film, içimizdeki Harry Potter aşkını yeni bir seviyeye taşımıştı.

8 - Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

IMDB Puanı: 7,6/10

Harry Potter’ın ilk filmi olan Felsefe Taşı, bu büyülü dünyayla tanışmamızı sağlamıştı. Adeta beraber büyüdüğümüz Harry Potter’ı ilk gördüğümüz film olması ile her zaman farklı bir yere sahip olacak.

7 - A Wrinkle in Time (2018)

IMDB Puanı: 4,2/10

Kaybolan babalarını bulmak için maceraya atılan 3 çocuğun hikayesini anlatan film, uzaydan paralel evrenlere kadar birbirinden farklı alanlara değiniyor.

6 - Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

IMDB Puanı: 7,9/10

Harry Potter’ın 3. filmi olan Azkaban Tutsağı, serinin en beğenilen filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle zaman yolculukları ve yeni karakterlerin ortaya çıkması, bizimle birlikte büyüyen film serisine kalite katmıştı.

5 - The Fault in Our Stars (2014)

IMDB Puanı: 7,7/10

Kanserle mücadele eden Hazel ile daha önce kanseri yenmiş Augustus’un sevgilerine odaklanan film, Amsterdam’a uzanan bir yolculukla milyonlarca insana gözyaşı döktürmüştü.

4 - The Hunger Games: Catching Fire (2013)

IMDB Puanı: 7,5/10

Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak, serinin en beğenilen filmleri arasında. İlk film ile diğer filmleri birbirine bağlamak için bir köprü olan Ateşi Yakalamak, macera dozu yüksek bir film olarak karşımıza çıkıyor.

3 - The Perks of Being a Wallflower (2012)

IMDB Puanı: 8/10

Saksı Olmanın Faydaları gibi garip bir isme sahip olan film, insanlarla konuşmaya çekinen içe kapanık bir çocuğun tanıştığı iki arkadaşın ardından değişen hayat hikayesine değiniliyor.

2 - Harry Potter and the Deathly Hallows: Bölüm 2 (2011)

IMDB Puanı: 8,1/10

Harry Potter serisinin son filmi olan Ölüm Yadigarları Bölüm 2, hayatımızın uzun bir döneminde bize rehberlik eden hikayeyi sonlandırıyor. Artık kendimizde bağdaştırdığımız karakterlere veda ettiğimiz bir film olması, onu çok eşsiz kılıyor.

1 - Every Day (2018)

IMDB Puanı: 6,4/10

Her gün farklı bir bedende uyanmak nasıl bir duygu olurdu? Bu filmde, kendi bedenine sahip olmayan, her gün başka birinin bedeninde uyanan karakterimizi izliyoruz. Bedene sahip olmayan biri aşık olursa ne olur? Bu filmde bunun cevabını alıyoruz.

Listemiz bu şekilde. Listede, Harry Potter gibi çoğu kişinin izlediği filmlerin yanı sıra adı daha az duyulmuş filmler de var. Eğer sizler de hoş zaman geçirmek istiyorsanız, bu filmlere göz atabilirsiniz.