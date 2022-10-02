Türkiye Hakkında 15 Zorlayıcı Genel Kültür Sorusu

Türkiye'nin tarihini, kültürünü ve coğrafyasını ne kadar iyi tanıdığını merak edenlere 15 soruluk bir test hazırladık! Sonuçlarınızı merakla bekliyoruz…

Genel kültür testleri kendimizi sınamanın eğlenceli yollarından biri. Genelde farklı kültürlerden, dünya tarihinden ya da gezegenimizin coğrafyasından sorularla karşılaştığımız bu testin bir de Türkiye versiyonu olsa hiç de fena olmaz diye düşündüm.

Bu testte olabildiğince zor soruları derleyip sınırlarımızı zorlamak istedim, araya birkaç kolay soru da seçtim. Testi çözdükten sonra sonuçlarınızı yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Şimdiden iyi eğlenceler!

Türkiye hakkında sizi biraz zorlayacak 15 genel kültür sorusu

En eski Türk destanı hangisidir?

A- Yaratılış Destanı

B- Şu Destanı

C- Türeyiş Destanı

D- Bozkurt Destanı

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İstanbul'da bulunan ve kritik konumu sebebiyle boğazın en dar noktasına inşa edilen, günümüzde içinde yol geçen Anadolu Hisarı'nı hangi Osmanlı padişahı yaptırmıştır?

A- Fatih Sultan Mehmed

B- Yıldırım Beyazıt

C- Kanuni Sultan Süleyman

D- II. Murad

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Türkiye'nin sınırları içerisinde doğan ve denize dökülen en uzun akarsuyu olan Kızılırmak, hangi ilde doğup hangi ilden denize dökülür?

A- Sivas - Kastamonu

B- Tokat - Giresun

C- Sivas - Samsun

D- Tokat - Samsun

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Türkiye'nin, üretiminde dünya birincisi olduğu dört tarım ürünü hangileridir?

A- Fındık, kiraz, çay, kivi

B- Fındık, incir, kayısı, kiraz

C- Fındık, çay, elma, portakal

D- Fındık, zeytin, kiraz, portakal

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Konya'da bulunan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak gösterilen, yapılan kazılarda 'Ana Tanrıça' kültüne pek çok gönderme bulunan yerleşim yeri neresidir?

A- Göbeklitepe

B- Çatalhöyük

C- Çayönü

D- Arslantepe

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Hangisi Türk kelimesinin anlamlarından biri değildir?

A- Yaratılmış

B- Yaratık

C- Güçlü, kuvvetli

D- Türeyen

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Türkiye'nin 63 bin kişi kapasitesiyle en büyük camiisi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Adana - Sabancı Merkez Camii

B- İstanbul - Ayasofya Camii

C- İstanbul - Çamlıca Camii

D- Edirne - Selimiye Camii

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilk kez hangi yılda kutlanmıştır?

A- 1925

B- 1927

C- 1929

D- 1932

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Süper Lig tarihinde en çok 'gol kralı' olan futbolcu çıkaran takım hangisidir?

A- Beşiktaş

B- Galatasaray

C- Fenerbahçe

D- Trabzonspor

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Türkçede en çok hangi yabancı dilden kelime bulunmaktadır?

A- Fransızca

B- Farsça

C- Arapça

D- Rusça

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Tamamlandığında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olacak olan Merkez Bankası binasının yüksekliği kaç metredir?

A- 486

B- 424

C- 352

D- 317

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Türkiye'nin üç ülkeye sınırı olan tek ili hangisidir?

A- Van

B- Ağrı

C- Iğdır

D- Hatay

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Osmanlı hanedanının tek ressam üyesi ve aynı zamanda son Osmanlı halifesi kimdir?

A- II. Abdülhamid

B- Abdülmecit Efendi

C- Sultan Vahdettin

D- Ahmed Nihad Efendi

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50 TL'lik banknotların arkasında da yer alan, Türkiye edebiyatının ilk kadın romancısı ve ilk kadın filozofu kimdir?

A- Zafer Hanım

B- Fatma Aliye Topuz

C- Halide Edib Adıvar

D- Afet Ilgaz

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Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk uluslararası organizasyon hangisidir?

A- İsveç Yaz Olimpiyatları

B- Paris Yaz Olimpiyatları

C- Amsterdam Yaz Olimpiyatları

D- Londra Yaz Olimpiyatları

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