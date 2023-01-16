Eğer 10'da 10 yapabilirseniz bize hemen CV gönderdin, böyle kaliteli kişiler ülkede çok kalmadı ne de olsa! Genel kültürünüz o kadar iyi değilse bile en azından soruların %50'sini bilmenizi umuyoruz, aksi takdirde daha fazla kitap okumanızda fayda var demektir.
Haydi hemen başlayalım, bakalım bu iddialı sorular neymiş?
"Geldim, gördüm, yendim" anlamındaki Latince ifade "Veni, vidi, vici", Julius Sezar tarafından hangi ilimizde yazılmıştır?
- Tokat
- Yozgat
- Çorum
- Çankırı
CEVAP
Kaynak: Vikipedi
"Erciyes" adı, hangi ülkenin adıyla birebir aynı anlama sahiptir?
- Gürcistan
- Ermenistan
- Karadağ
- Arjantin
CEVAP
Kaynak: Vikipedi
Hayatı Drakula romanına ve filmine konu olan lider kimdir?
- Kazıklı Voyvoda
- Aslan Yürekli Richard
- Korkunç İvan
- Kanlı Kontes
CEVAP
Kaynak: Vikipedi
Hangisi daha iyi bir iletkendir?
- Bakır
- Altın
- Gümüş
- Su
CEVAP
Kaynak: Vikipedi
Avrupa'nın kuzeyinde bulunan Baltık Denizi'ne kıyısı olmayan ülke hangisidir?
- Estonya
- Letonya
- Litvanya
- İsveç
- Danimarka
- Finlandiya
- Belarus
- Almanya
- Polonya
- Rusya
CEVAP
Kaynak: Vikipedi
Ülkemizdeki bu ilçelerden hangisinin adı "Herkül(Herakles)"den gelir?
- Hereke
- Ereğli
- Akseki
- Hasankeyf
- Lapseki
CEVAP
Kaynak: Ereğli Kaymakamlığı
Türkiye sınırları içerisinde yapılan ilk cami nerededir?
- Konya
- Sivas
- Kars
- Erzurum
CEVAP
Kaynak: Türkiye Kültür Portalı
Hangi yabancı isim, "Sivaslı" anlamındadır?
- Sebastian
- Sylvia
- Savos
- Severus
- Sylvester
- Stavros
- Stewart
CEVAP
Kaynak: Sivas Valiliği
İlk dinozor fosili hangi yılda keşfedilmiştir?
- MÖ 822
- 1251
- 1676
- 1911
CEVAP
Kaynak: Vikipedi
Ve son soru: Hangi bilgi doğrudur?
- "Yine gel, yine gel! Kim olursan ol, yine gel!" rubaisi, Mevlana'ya aittir.
- Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın bir cephesidir.
- Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara'da yapılmıştır.
- İnönü Savaşı'nın ismi, İsmet İnönü'den gelir.
CEVAP
Kaynaklar: Malumatfuruş, Vikipedi 1, Vikipedi 2, Vikipedi 3
En az %50'sini bilebildik mi?