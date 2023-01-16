En Az %50'sini Bilemeyenlerin İnsan İçine Çıkmaması Gereken Genel Kültür Testi!

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10 sorudan oluşan bu genel kültür testinde bir soruyu bile cevaplayamazsanız üzülmeyin, en azından birbirinden kaliteli bilgiler edinerek buradan ayrılacaksınız.

Eğer 10'da 10 yapabilirseniz bize hemen CV gönderdin, böyle kaliteli kişiler ülkede çok kalmadı ne de olsa! Genel kültürünüz o kadar iyi değilse bile en azından soruların %50'sini bilmenizi umuyoruz, aksi takdirde daha fazla kitap okumanızda fayda var demektir.

Haydi hemen başlayalım, bakalım bu iddialı sorular neymiş?

"Geldim, gördüm, yendim" anlamındaki Latince ifade "Veni, vidi, vici", Julius Sezar tarafından hangi ilimizde yazılmıştır?

sezar

  • Tokat
  • Yozgat
  • Çorum
  • Çankırı

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

"Erciyes" adı, hangi ülkenin adıyla birebir aynı anlama sahiptir?

erciyes

  • Gürcistan
  • Ermenistan
  • Karadağ
  • Arjantin

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

Hayatı Drakula romanına ve filmine konu olan lider kimdir?

drakula

  • Kazıklı Voyvoda
  • Aslan Yürekli Richard
  • Korkunç İvan
  • Kanlı Kontes

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

Hangisi daha iyi bir iletkendir?

elektrik

  • Bakır
  • Altın
  • Gümüş
  • Su

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

Avrupa'nın kuzeyinde bulunan Baltık Denizi'ne kıyısı olmayan ülke hangisidir?

Baltık Denizi

  • Estonya
  • Letonya
  • Litvanya
  • İsveç
  • Danimarka
  • Finlandiya
  • Belarus
  • Almanya
  • Polonya
  • Rusya

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

Ülkemizdeki bu ilçelerden hangisinin adı "Herkül(Herakles)"den gelir?

herkül

  • Hereke
  • Ereğli
  • Akseki
  • Hasankeyf
  • Lapseki

CEVAP

Kaynak: Ereğli Kaymakamlığı

Türkiye sınırları içerisinde yapılan ilk cami nerededir?

ilk cami

  • Konya
  • Sivas
  • Kars
  • Erzurum

CEVAP

Kaynak: Türkiye Kültür Portalı

Hangi yabancı isim, "Sivaslı" anlamındadır?

sivas kangalı

  • Sebastian
  • Sylvia
  • Savos
  • Severus
  • Sylvester
  • Stavros
  • Stewart

CEVAP

Kaynak: Sivas Valiliği

İlk dinozor fosili hangi yılda keşfedilmiştir?

dinozor fosili

  • MÖ 822
  • 1251
  • 1676
  • 1911

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

Ve son soru: Hangi bilgi doğrudur?

  • "Yine gel, yine gel! Kim olursan ol, yine gel!" rubaisi, Mevlana'ya aittir.
  • Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın bir cephesidir.
  • Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara'da yapılmıştır.
  • İnönü Savaşı'nın ismi, İsmet İnönü'den gelir.

CEVAP

Kaynaklar: Malumatfuruş, Vikipedi 1, Vikipedi 2, Vikipedi 3

En az %50'sini bilebildik mi?
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