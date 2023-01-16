10 sorudan oluşan bu genel kültür testinde bir soruyu bile cevaplayamazsanız üzülmeyin, en azından birbirinden kaliteli bilgiler edinerek buradan ayrılacaksınız.

Eğer 10'da 10 yapabilirseniz bize hemen CV gönderdin, böyle kaliteli kişiler ülkede çok kalmadı ne de olsa! Genel kültürünüz o kadar iyi değilse bile en azından soruların %50'sini bilmenizi umuyoruz, aksi takdirde daha fazla kitap okumanızda fayda var demektir.

Haydi hemen başlayalım, bakalım bu iddialı sorular neymiş?

"Geldim, gördüm, yendim" anlamındaki Latince ifade "Veni, vidi, vici", Julius Sezar tarafından hangi ilimizde yazılmıştır?

Tokat

Yozgat

Çorum

Çankırı

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

"Erciyes" adı, hangi ülkenin adıyla birebir aynı anlama sahiptir?

Gürcistan

Ermenistan

Karadağ

Arjantin

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

Hayatı Drakula romanına ve filmine konu olan lider kimdir?

Kazıklı Voyvoda

Aslan Yürekli Richard

Korkunç İvan

Kanlı Kontes

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

Hangisi daha iyi bir iletkendir?

Bakır

Altın

Gümüş

Su

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

Avrupa'nın kuzeyinde bulunan Baltık Denizi'ne kıyısı olmayan ülke hangisidir?

Estonya

Letonya

Litvanya

İsveç

Danimarka

Finlandiya

Belarus

Almanya

Polonya

Rusya

​

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

Ülkemizdeki bu ilçelerden hangisinin adı "Herkül(Herakles)"den gelir?

Hereke

Ereğli

Akseki

Hasankeyf

Lapseki

CEVAP

Kaynak: Ereğli Kaymakamlığı

Türkiye sınırları içerisinde yapılan ilk cami nerededir?

Konya

Sivas

Kars

Erzurum

CEVAP

Kaynak: Türkiye Kültür Portalı

Hangi yabancı isim, "Sivaslı" anlamındadır?

Sebastian

Sylvia

Savos

Severus

Sylvester

Stavros

Stewart​

CEVAP

Kaynak: Sivas Valiliği

İlk dinozor fosili hangi yılda keşfedilmiştir?

MÖ 822

1251

1676

1911

CEVAP

Kaynak: Vikipedi

Ve son soru: Hangi bilgi doğrudur?

"Yine gel, yine gel! Kim olursan ol, yine gel!" rubaisi, Mevlana'ya aittir.

Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın bir cephesidir.

Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara'da yapılmıştır.

İnönü Savaşı'nın ismi, İsmet İnönü'den gelir.

CEVAP

Kaynaklar: Malumatfuruş, Vikipedi 1, Vikipedi 2, Vikipedi 3

En az %50'sini bilebildik mi?