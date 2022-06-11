Kendini Test Etmek İsteyenlere 20 Genel Kültür Sorusu

Farklı konu başlıklarından, genel kültür seviyenizi ölçecek 20 soruyu derledik! Bakalım bu sorulardan kaçını doğru yanıtlayacaksınız...

'Ben kendime güvenirim, genel kültürüm çok iyidir' diyenler burada mı? Kendini test etmek isteyenler için birbirinden farklı alanlardan genel kültür sorularını derledik!

Testteki soruların bir kısmı kolayken, bir kısmı da sizi biraz zorlayacak! Doğru cevaplarınızı saymayı ve sonuçları bizimle paylaşmayı unutmayın.

Dünya'nın yüzölçümü en büyük ülkesi hangisi?

A. Rusya

B. Çin

C. Kanada

D. Amerika Birleşik Devletleri

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dünya'nın yüz ölçümü en küçük ülkesi hangisidir?

A. Uganda

B. Küba

C. Vatikan

D. San Marino

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?

A. İngiltere

B. Arjantin

C. Brezilya

D. İtalya

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Japonya'nın milli sporu hangisidir?

A. Kendo

B. Sumo güreşi

C. Karate

D. Judo

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beş kıtayı temsil eden beş olimpiyat halkasının renkleri nelerdir?

A. Mavi, yeşil, sarı, kırmızı, turuncu

B. Mavi, siyah, yeşil, sarı, beyaz

C. Mavi, sarı, yeşil, kırmızıi beyaz

D. Mavi, siyah, kırmızı, sarı, yeşil

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dünya üzerinde yaşayan en büyük hayvan olan mavi balinaların boyları ortalama kaç metredir?

A. 55

B. 27

C. 33

D. 68

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Hangi hayvanın üç kalbi vardır?

A. Fil

B. Ahtapot

C. Sincap

D. Deve

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Hangi ülkenin 'ulusal hayvanı' unicorndur?

A. İzlanda

B. Tayland

C. Yeni Zelanda

D. İskoçya

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

World Wide Web (www) kim tarafından icat edildi?

A. Douglas Engelbart

B. Sör Timothy John Berners-Lee

C. Bill Gates

D. Jerry Lawson

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Tarihin ilk kameralı telefonu hangisidir?

A. Nokia 7610

B. Sharp J-SH04

C. Kyocera VP-210

D. Samsung SCH-V200

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni hangisidir?

A. Merkür

B. Satürn

C. Venüs

D. Jüpiter

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü kim keşfetmiştir?

A. Galileo Galilei

B. Nikolas Kopernik

C. Isaac Newton

D. Marie Curie

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güneş Sistemi'nde en çok uyduya sahip olan gezegen hangisidir?

A. Jüpiter

B. Mars

C. Satürn

D. Merkür

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Hangi dev dünya markası başlangıçta "Blue Ribbon Sports" olarak biliniyordu?

A. New Balance

B. Nike

C. Adidas

D. Asics

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Periyodik tabloda kaç element var?

A. 118

B. 126

C. 103

D. 114

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İnsan kulağında kaç kemik var?

A. 6

B. 2

C. 3

D. 9

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İnsan beyninin ağırlığı ortalama ne kadardır?

A. 2,4 kg

B. 4,2 kg

C. 2,1 kg

D. 1,5 kg

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yunan mitolojisinde müziğin, sanatın ve Güneş'in tanrısı hangisidir?

A. Herakles

B. Hermes

C. Apollon

D. Ares

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu ünlü ressamlardan hangisi, pop-art'ın temsilcilerinden biri değildir?

A. Jasper Johns

B. Robert Rauschenberg

C. Andy Warhol

D. Claude Monet

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sosyal medyada da türlü meme'lere konu olmuş, aşağıda gördüğünüz dünyaca ünlü 'Adem'in Yaratılışı' isimli tablo kime aittir?

A. Leonardo Da Vinci

B. Peter Paul Rubens

C. Camille Pissarro

D. Michelangelo

CEVABI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Diğer test içeriklerimize de göz atın!