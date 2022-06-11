Kendini Test Etmek İsteyenlere 20 Genel Kültür Sorusu

'Ben kendime güvenirim, genel kültürüm çok iyidir' diyenler burada mı? Kendini test etmek isteyenler için birbirinden farklı alanlardan genel kültür sorularını derledik!
Testteki soruların bir kısmı kolayken, bir kısmı da sizi biraz zorlayacak! Doğru cevaplarınızı saymayı ve sonuçları bizimle paylaşmayı unutmayın.
Dünya'nın yüzölçümü en büyük ülkesi hangisi?
A. Rusya
B. Çin
C. Kanada
D. Amerika Birleşik Devletleri
Dünya'nın yüz ölçümü en küçük ülkesi hangisidir?
A. Uganda
B. Küba
C. Vatikan
D. San Marino
Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?
A. İngiltere
B. Arjantin
C. Brezilya
D. İtalya
Japonya'nın milli sporu hangisidir?
A. Kendo
B. Sumo güreşi
C. Karate
D. Judo
Beş kıtayı temsil eden beş olimpiyat halkasının renkleri nelerdir?
A. Mavi, yeşil, sarı, kırmızı, turuncu
B. Mavi, siyah, yeşil, sarı, beyaz
C. Mavi, sarı, yeşil, kırmızıi beyaz
D. Mavi, siyah, kırmızı, sarı, yeşil
Dünya üzerinde yaşayan en büyük hayvan olan mavi balinaların boyları ortalama kaç metredir?
A. 55
B. 27
C. 33
D. 68
Hangi hayvanın üç kalbi vardır?
A. Fil
B. Ahtapot
C. Sincap
D. Deve
Hangi ülkenin 'ulusal hayvanı' unicorndur?
A. İzlanda
B. Tayland
C. Yeni Zelanda
D. İskoçya
World Wide Web (www) kim tarafından icat edildi?
A. Douglas Engelbart
B. Sör Timothy John Berners-Lee
C. Bill Gates
D. Jerry Lawson
Tarihin ilk kameralı telefonu hangisidir?
A. Nokia 7610
B. Sharp J-SH04
C. Kyocera VP-210
D. Samsung SCH-V200
Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni hangisidir?
A. Merkür
B. Satürn
C. Venüs
D. Jüpiter
Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü kim keşfetmiştir?
A. Galileo Galilei
B. Nikolas Kopernik
C. Isaac Newton
D. Marie Curie
Güneş Sistemi'nde en çok uyduya sahip olan gezegen hangisidir?
A. Jüpiter
B. Mars
C. Satürn
D. Merkür
Hangi dev dünya markası başlangıçta "Blue Ribbon Sports" olarak biliniyordu?
A. New Balance
B. Nike
C. Adidas
D. Asics
Periyodik tabloda kaç element var?
A. 118
B. 126
C. 103
D. 114
İnsan kulağında kaç kemik var?
A. 6
B. 2
C. 3
D. 9
İnsan beyninin ağırlığı ortalama ne kadardır?
A. 2,4 kg
B. 4,2 kg
C. 2,1 kg
D. 1,5 kg
Yunan mitolojisinde müziğin, sanatın ve Güneş'in tanrısı hangisidir?
A. Herakles
B. Hermes
C. Apollon
D. Ares
Bu ünlü ressamlardan hangisi, pop-art'ın temsilcilerinden biri değildir?
A. Jasper Johns
B. Robert Rauschenberg
C. Andy Warhol
D. Claude Monet
Sosyal medyada da türlü meme'lere konu olmuş, aşağıda gördüğünüz dünyaca ünlü 'Adem'in Yaratılışı' isimli tablo kime aittir?
A. Leonardo Da Vinci
B. Peter Paul Rubens
C. Camille Pissarro
D. Michelangelo
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