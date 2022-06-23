Her konuda bilgisi olanları sınayacak 20 soruluk yeni bir genel kültür testi hazırladık. Kaç doğrunuz olduğunu bizimle paylaşmayı unutmayın!

'Bilmediğim şey yok, her konuda az buçuk bilgim vardır' diyenlere özel genel kültür testimizin ikincisini hazırladık. Aklınıza gelebilecek her konudan sorularla karşılaşabileceğiniz 20 soruluk bu testte sizce kaç doğpru yapacaksınız?

Bir yandan soruları çözüp kendinizi sınayacağız bu testle bir yandan da yeni bilgiler öğreneceksiniz. Sonuçta bilmemek değil, öğrenmemek ayıp! Doğrularınızı ve yanlışlarınızı, en zorlandığınız soruyu bizimle paylaşmayı unutmayın, bol şans!

Önemli Not: İçerikte yer alan cevapları görmek için testi mobil uygulama yerine doğrudan tarayıcıdan açabilirsiniz.

En uzun kıyı şeridine sahip ülke hangisidir?

A. Japonya

B. Avustralya

C. Kanada

D. ABD

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Dünyanın en büyük resif sistemi olan Büyük Set Resifi (Great Barrier Reef) hangi ülkenin denizlerindedir?

A. Yeni Zelanda

B. Avustralya

C. Brezilya

D. Endonezya

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Dünyanın en yüksek şelalesi hangisidir?

A. Tugela Şelalesi - Güney Afrika Cumhuriyeti

B. Tres Hermanas Şelalesi - Peru

C. Olo'upena Şelalesi - ABD

D. Kerepakupai Meru Şelalesi (Angel Şelalesi) - Venezuela

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Dünya'nın en yüksek rakımlı yerleşim birimi hangisidir?

A. La Rinconada - Peru

B. El Alto - Bolivya

C. Shigatse - Çin

D. Potosi - Bolivya

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Dünya'nın üç başkenti olan tek ülkesi hangisidir?

A. San Marino

B. Çek Cumhuriyeti

C. Güney Afrika

D. Monako

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Ülke bayraklarının %75'inde bulunan, kullanılan en popüler renk hangisidir?

A. Yeşil

B. Sarı

C. Beyaz

D. Kırmızı

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Dünya atmosferinde en bol bulunan gaz hangisidir?

A. Oksijen

B. Azot

C. Helyum

D. Hidrojen

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Uzay'a giden ilk canlı hangisidir?

A. Köpek

B. Maymun

C. Kedi

D. Fare

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Güneş Sistemi, kaç yıl önce oluştu?

A. 5,2 milyar yıl

B. 4,6 milyar yıl

C. 3,7 milyar yıl

D. 8,9 milyar yıl

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Güney Kutbu'nu keşfeden kaşif kimdir?

A. Roald Amundsen

B. Marco Polo

C. Vasco Da Gama

D. Kristof Kolomb

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Bilinen en eski Mezopotamya medeniyeti hangisidir?

A. Akadlar

B. Babiller

C. Sümerler

D. Asurlular

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Türk mitolojisinde Gök Tanrı'nın timsali olan, şamanların ruhlarını temsil eden, hükümdarların ve beylerin koruyucu ruhları ve adaletin temsilcisi olan hayvan hangisidir?

A. Ejderha

B. Kartal

C. Kurt

D. Fil

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Aşağıda gördüğünüz, Nazım Hikmet'in de hakkında bir şiiri bulunan 'Uzun Yürüyüş' isimli tablo, Türk çağdaş sanatının en önemli isimlerinden birinin eseri. Peki bu eser kime ait?

A. Müfide Kadri

B. Halil Paşa

C. Abidin Dino

D. Neşet Günal

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Stephen Hawking'in hayatını anlatan 'Her Şeyin Teorisi' filmi ile 2014 yılında Oscar kazanan başarılı oyuncu kimdir?

A. Eddie Redmayne

B. Benedict Cumberbatch

C. Harry Lloyd

D. Tom Prior

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Orijinal 'Rocky' serisini kim yazdı?

A. John G. Avildsen

B. David Winkler

C. Al Pacino

D. Sylvester Stallone

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Sinema tarihinin ilk bilim kurgu filmi hangisidir?

A. Mars'a Seyahat

B. Ay'a Seyahat

C. Denizler Altında 20.000 Fersah

D. Frankenstein

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Şimdiye kadar düzenlenmiş her Dünya Kupası'na katılan tek ülke hangisidir?

A. İtalya

B. İngiltere

C. Almanya

D. Brezilya

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Şimdiye kadar en çok maç kazanmış NBA takımı hangisidir?

A. Los Angeles Lakers‎

B. Miami Heat

C. Chicago Bulls

D. Boston Celtics

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Şimdiye kadar en çok F1 şampiyonu çıkaran ülke hangisidir?

A. İtalya

B. Almanya

C. İngiltere

D. Avusturya

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Şimdiye kadar en yüksek satış rakamına ulaşan oyun hangisidir?

A. Tetris

B. GTA

C. Minecraft

D. PlayerUnknown's Battlegrounds

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Bu testten keyif aldıysanız ve henüz ilk testimizi çözmediyseniz;