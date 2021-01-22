Arabaya Geniş Lastik Takmak Zararlı mı Yoksa Yararlı mı?

Geniş lastik kullanan araçların daha havalı göründüğü konusunda herkes hemfikir. Ancak aracın özelliklerine göre, üretici firma tarafından belirlenmiş lastikler dışında daha geniş lastik ya da daha dar lastik takarak araba kullanmak, zaman zaman sürücünün hayatını tehlikeye atacak kadar önemli sorunlar ortaya çıkarabiliyor.

Kullandığınız arabayı çok daha havalı göstermek için bazı modifiyeler yapabilirsiniz ancak araç üzerinde yapılacak her değişiklik bazı yasal ve yasal olmayan kurallar çerçevesinde belirlenmiştir. Geniş lastik takmak, aracı her ne kadar daha hoş gösterse de uzmanlar tarafından pek çok sorun yaratacağı da söyleniyor. Geniş lastik takarak araba kullanmak, bazen ölümcül sonuçlar doğuracak önemli sorunlara bile neden olabilir.

Peki, arabaya geniş lastik mi dar lastik mi takmalı? Aslında bu durum araç sahiplerinin kendi keyiflerine göre belirleyebilecekleri bir modifiye özelliği değil. Çünkü üretici firmalar, piyasaya sürülen her araç için hangi tür lastik kullanılması gerektiğini belirliyorlar ve bu belirlemenin dışına çıkılmasını tavsiye etmiyorlar. Arabanıza geniş lastik takmadan önce bu durumun zararlarını ve yararlarını iyi bilmeniz gerekiyor.

Araç lastik ölçüleri neye göre belirlenir?

Aracın yakıt tipi (dizel, benzinli)

Motor hacmi

Motor gücü ve torku

Şasi - karoseri yapısı

Aracın sınıfı (A, B, C, E gibi segmentler)

Araç konsepti

Araç kullanım amacı

Sürücünün araçtan beklentileri

Araç üreticileri, ürettikleri her araç için yukarıdaki listedeki şartları referans alarak standart bir lastik genişliği ve jant çapı belirlerler. Belirlenen ölçüler, söz konusu aracın en güvenli ve en konforlu sürüş deneyimi sunması için en uygun olan lastik genişliği ve jant çapıdır. Daha dar ya da geniş lastik kullanmak, araç üzerinde yer yer olumlu ancak çoğu zaman olumsuz etki yapacaktır.

Araba lastiklerinin genişliği en az 145 mm, en çok 345 mm olarak; lastiklerin yüksekliği en az 30 mm, en çok 85 mm olarak; jant çapı ise en az 12 mm, en çok 20 mm olarak belirlenmektedir. Bu üç ölçü hesaplanarak lastiğin tam ölçüsü elde edilir. Genel olarak en dar lastik ölçüsü 392 mm, en geniş lastik ölçüsü ise 1095 mm’dir.

Arabaya geniş lastik takmanın zararları nelerdir?

Geniş lastik kullanımı, aracın daha fazla yakıt tüketmesine neden olur.

Çok daha yoğun bir motor gücü ihtiyacı ortaya çıkarır.

Yağmurlu havada daha düşük yol tutuşu sağlar ve bunun sonucunda aracın kayma eğilimi artar.

Karlı havada zemine daha az basınç uygulaması nedeniyle aracın kayma eğilimi artar.

Direksiyon kullanımında sürüş hissini azaltacağı için aracın kaydığını bile anlamazsınız.

Lastik değişimi ile beraber süspansiyon modifikasyonu yapılmazsa kullanım sorunları meydana gelir.

Lastiklerin çamurluğa sürtmesine, rahatsız edici sesler çıkmasına ve lastikte aşınmaya neden olur.

Geniş lastik takılan aracın ön ayarlarında da düzenlemeler yapılmazsa kullanım sorunları meydana gelir.

Çamurluk sürtme sesinin yanı sıra sürüş sırasında çok daha fazla lastik sesi üretir.

Geniş lastiklerin yanak esneme mesafesi az olduğu için araç konforu azalır.

Lastik değişimi yapılan aracın özelliklerine göre değişse de genel olarak geniş lastik takılan araçta karşılaşılan sorunlar bu şekildedir. Elbette, her olumsuz durum her araçta ortaya çıkmaz. Ancak sorunların çok daha kötü bir şekilde ortaya çıkmayacağının da garantisi yok. Aracın üretici firmasının yetkili servisinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Araba geniş lastik takmanın yararları nelerdir?

Geniş lastik yanakları daha dar olduğu için dönüşlerde daha iyi yol tutuşu sağlar.

Yola daha az basınç yaptıkları için daha az aşınırlar ve kullanım ömürleri daha uzun olur.

Sert ve hızlı girilen virajlarda araç yere yakın olduğu için savrulma ihtimali azalır.

Kuru asfalt yolda daha iyi yol tutuşu sağlar.

Ağırlık ya da manevra nedeniyle lastikte burkulma yaşanmaz.

Lastik değişimi yapılan aracın özelliklerine göre değişse de arabaya geniş lastik takmanın zararları kadar yararları da olduğu görülüyor. Elbette, bir uzman tarafından değerlendirilip de onay verilmediği takdirde az da olsa yararları olan geniş lastik takmaya karar vermeyin. Çünkü araca ait pek çok değişken nedeniyle yararlar ve zararlar değişiklik gösterebilir.

Geniş lastik ve ince lastik farkları nedir?

Lastik değişimi yapılacak aracın özelliklerine göre değişiklik gösterse de geniş lastik ile ince lastik arasındaki en temel performans farkı yağmurlu ve karlı havalarda kendini gösterir. İnce lastikler karı yararak geçer ve aracın kayma riskini minimuma indirir. Aynı durum yağmurlu havalarda da geçerlidir.

Kuru havaların galibi ise geniş lastiklerdir çünkü sürüş sırasında yolu çok daha güçlü kavrar, sürtünme gücü daha fazladır ve yere yakındır. Bu nedenle araç, yola çok daha güçlü bir şekilde tutunur ve kayma, savrulma, yalpalama gibi riskleri minimuma indirir. Üstelik geniş bir alan üzerinden yola basınç yaptıkları için yıpranma süreleri daha uzundur.

Pek çok lastik üreticisinin ya da yetkili servisin internet sitesinde bulabileceğiniz lastik ölçüsü hesaplama araçlarını kullanarak orijinal lastiğiniz ve takmak istediğiniz lastiğin yüzdelik farkını görebilirsiniz. + / - %3 oranından fazla farka sahip olan lastik değişimleri yakıt tüketimi, yol tutuş, fren güvenliği gibi noktalarda sorun yaratabileceği için önerilmiyor.

Genel olarak özetlemek gerekirse; üretici firmanın uygun gördüğü lastik genişliğini ve jant çapını kullanmak bir numaralı önceliğiniz olmalıdır. Ancak kuru bir iklimde yaşıyor, kar - yağmur nedir bilmiyorsanız geniş lastik; soğuk bir iklimde, karın sık yağdığı bir yerde yaşıyorsanız dar lastikleri tercih edebilirsiniz.

Arabaya geniş lastik takmak zararlı mıdır, yararları var mıdır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve hem dar hem de geniş lastiğin araç performası üzerindeki etkilerini anlattık. Arabalar konusunda tecrübeli olsanız bile aracınızın lastiklerini farklı genişlikte bir lastik ile değiştirmeden önce bir uzmana, tercihen üretici firmanın yetkili servisine, mutlaka danışın.