George R.R. Martin’in temsilcisi Paul Haas, yaptığı açıklamada dizi hakkında bazı bilinmeyenleri aktardı. Buna göre Martin, dizinin daha uzun olmasını istiyordu fakat dizinin sorumluları buna karşı çıkıyordu.

HBO’nun 2011 yılında yayınlamaya başladığı ve o tarihten itibaren uzun bir süre boyunca dünya gündeminden düşmeyen Game of Thrones dizisi, Mayıs 2019’da final yaparak izleyenlerine veda etti. Fakat bu tarihe kadar izleyicileri sürekli heyecanlandırmayı başaran sezonlar çıkaran dizi, son sezonuyla ne yazık ki aynı şeyi başaramadı.

Game of Thrones’un 8. ve son sezonu, hikâyeyi sanki bir anda bitirmeye kalkan bir yazar ekibinin elinden yazılmıştı. Hayranlarının halen 8. sezon dendiğinde tüylerinin diken diken olmasına neden olan bu sezonun tartışmaları sürerken, serinin yaratıcısı George R.R. Martin hakkında bugün ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

George dizinin uzamasını istemiş, ama dizinin sorumluları istememiş:

Insider’ın haberine göre George R. R. Martin, dönemin HBO CEO’su Richard Plepler ile yemek yemek üzere New York’a gidiyor ve 10’ar bölümden oluşan toplamda 10 sezonun çıkması için ona resmen ‘yalvarıyor’. Martin, Plepler’a elinde yeterince malzeme olduğunu ve böyle olmasının daha tatmin edici ve iyi bir deneyim sunacağını aktarıyor.

George R.R. Martin’in temsilcisi Paul Haas, yaptığı açıklamasında dizinin sorumluları Dan Weiss ve Dave Benioff’un haklı olarak artık yorulduklarını ifade etti. Haas, ikilinin artık diziyi bitirip yollarına devam etmek istediğini, HBO’nunsa diziyi olabildiğince uzatmak istediğini belirtti. Görüşmeler gerçekleşti ve dizi, ikilinin istediği gibi çabucak sonlandı.

Bunun yanı sıra Haas, Martin’in 5. sezondan sonra dizinin planından çıkması konusunda endişe duymaya başladığını da açıkladı. Dan ve Dave’in gittiği yol hakkında endişe duyan George, ikiliye “Taslağımı takip etmiyorsunuz.” diyormuş. Açıklamaya göre ilk 5 sezon George R.R. Martin’in, sonrakilerse Dave ve Dan’in planlarıyla oluşturulmuş.