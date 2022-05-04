Bir dönem ülkemizde de oldukça popüler olan GetContact uygulamasını hacklediklerini iddia eden hackerlar, içlerinde ünlü isimlerde olan 700 milyon kişinin bilgilerini ele geçirdiklerini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Nevşin Mengü’nün hacklendiğinin iddia edildiğinden ve hackerların bilgilerini ele geçirdikleri ünlülerle bir WhatsApp grubu kurduğundan bahsetmiştik. Bugün ise Technopat Yazı İşleri Müdürü Recep Baltaş’ın bir paylaşımıyla yeni bir hack vakası iddiasıyla daha karşı karşıyayız.

Kimin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu gösteren ve gizlilik tartışmaları sonrası yaklaşık 4 yıl önce uygulama mağazalarından kaldırılan GetContact, bu haberle birlikte tekrar gündeme geldi. Hackerlar, Baltaş’la iletişime geçerek GetContact uygulamasını hacklediklerini ve çok sayıda kişinin bilgilerini ele geçirdiklerini iddia etti.

Şirket kurucu ve yöneticilerinin, ünlü isimlerin bilgilerini çaldıklarını iddia ettiler

GetContact, uzun bir süre tartışmalara sebep olmuş ve kimi kullanıcılar uygulamayı oldukça eğlenceli bulurken; kimileri de uygulamanın güvenlik ihlaline sebebiyet verebileceğini düşünüyordu. Uygulamanın çalışma mantığından kısaca bahsetmek gerekirse; kişilerinizin sizi telefonuna nasıl kaydettiğini gösteriyordu ancak bunu yaparken rehberinize erişim izni istemesiyle tartışmalara sebep olmuştu.

Technopat Yazı İşleri Müdürü Recep Baltaş, paylaşımında hackerların GetContact’ı hacklediğini ve 700 milyon kullanıcının bilgilerini çaldıklarını iddia ettiklerini söyledi. Baltaş, kendisiyle WhatsApp’tan iletişime geçen hackerların bir link paylaşımı da yaptığını ancak yasal sebeplerden dolayı linki gönderisine ekleyemediğinin altını çizdi.

Twitter’da yaptığı paylaşımda Baltaş, hackerların paylaştığı linkin şirket kurucularının ve yöneticilerinin numaralarını ve Danla B, Cem B gibi bazı ünlülerin numaralarını da içerdiğiyle ilgili bir bilgi paylaşımı da yaptı.

Bir dönem oldukça yaygın olan ve yasaklı geçirdiği yılların ardından geçtiğimiz sene yeniden mağazalara dönen Getcontact uygulamasını kullanan herkeste endişe yaratan olayla ilgili elimize detaylar geldikçe aktaracağız. Ancak bunların şimdilik birer iddia olduğunu da tekrar hatırlatalım.