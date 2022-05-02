e-Devlet İddiası: 17 Yaşındaki Şüpheli Genç Yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye gündemine bomba gibi düşen e-Devlet'in hacklendiği iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. EGM, 'gazetecileri dolandırmaya çalışan' 17 yaşındaki bir gencin yakalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada İbrahim Haskoloğlu ve Mesut Çevik tarafından, çeşitli ünlü isimlerin de dillendirdiği korkunç bir iddia ortaya atılmıştı. Bu ididaya göre e-Devlet ve devlete ait internet siteleri hacklenmiş, vatandaşların telefon numaralarından kimlik fotoğraflarına kadar tüm bilgiler ele geçirilmişti.

İddiaların ardından İbrahim Haskoloğlu yetkililer tarafından tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı aynı gün iddiaları yalanlamıştı. Olaya ilişkin son açıklama geçtiğimiz gün Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştı. EGM, paylaştığı açıklamasında ‘verilerin çalınmasının kesinlikle söz konusu olmadığını’ duyurmuştu. Bugünse e-Devlet iddiaları hakkında yeni ve önemli bir gelişme yaşandı.

17 yaşındaki şüpheli yakalandı:

EGM, yeni açıklamasında e-Devlet üzerinden kişisel verilerin çalındığı iddiası ile gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki şüpheli ‘K.Ç’nin yakalandığını açıkladı. EGM tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

“Son günlerde sosyal medya üzerinden e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç.(17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa'da yakalanmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır.”

EGM, son açıklamasında bir dolandırıcılık şebekesinin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edinilen bilgilerle dolandırıcılık yapmaya çalıştığını, bu kapsamda 3 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıklamıştı.