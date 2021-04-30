Türkiye’nin en büyük kurye hizmetlerinden biri olan Getir, ABD’de büyümek için 500 milyon dolarlık yatırım turuna çıkacak. ABD’de büyümek isteyen ve iki yıl sonrasında New York Borsası’nda halka açılması planlanan Getir’in yeni yatırım turunun nasıl olacağı merak konusu.

Bloomberg’e konuşan bir kaynağa göre Türkiye merkezli kurye hizmeti Getir, en az 7 milyar dolar değerleme ile yatırım arayışına girdi. Mart ayında Seqouia Capital ve Tiger Global’den 300 milyon dolar fon sağlayan Getir’in değerlemesi 2,6 milyar dolar seviyesine gelmişti.

Kaynakların aktardığına göre şirket, en az 500 milyon dolarlık ilave yatırım çekmeyi amaçlıyor. Şirketin gelecek finansman ile ABD pazarında büyümek istediğini belirten kaynaklar, görüşmelerin gelecek ay tamamlanabileceğini ve iki yıl sonra şirketin New York Borsası’nda halka açılmasının planlandığını belirtti.

Koronavirüs pandemisinde artan talep Getir gibi hızlı teslim firmalarına olan talebi bir hayli artırmıştı. Londra ile operasyonlarını Türkiye dışında da genişletmeye devam eden şirket, yılın ikinci yarısında Brezilya pazarına girmeyi amaçlıyor.

Getir’in yapay zekası hangi ülkede ne satıldığını 1 ay içinde belirliyor:

Getir Kurucusu Nazım Salur Getir’in Türkiye dışında da faaliyete geçmesine dair son gelişmeleri ve yeni finansman planlamalarını geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT'ye anlatmıştı. Bu yıl en az 3 ülkede daha faaliyete geçeceklerini söyleyen Salur, yakında açıklayacakları şehrin Avrupa’da olduğunu da belirtmişti. Getir Kurucusu, halka arz noktasında ise kısa vadede böyle bir planlarının olmadığının altını çizmişti.

Salur ayrıca “Bizim burada oluşturduğumuz yapay zeka sistemleri gittiğimiz her ülkede çalışıyor. İngiltere veya Almanya’dan örnek verelim; orada neyin satıldığını benim bilmeme gerek yok. Sisteme ürünü koyuyoruz ve 1 ay içinde neyin satılıp satılmadığına dair ürünleri listeleriz. Satılmayanları listeden çıkarırız ve arama yapılan bizde olmayan yeni şeyleri koyarız. 1 ay sonra o ülkedeki yelpaze kendiliğinden oturur” demişti.

2021 yılında en az 3 ülkede daha yayılma hedefi olan Getir’in yakın zamanda Avrupa’da olacağı söyleniyor. Kazandığınız parayı biriktirip işi büyütmeyi beklerseniz 10 – 20 yıl geçeceğini belirten Salur, sıra dışı kaynak arayışlarının şirketler için hızlı büyümenin önünü açabileceğini söylüyor. Getir, bu yıl içerisinde bir tur daha kaynak arayışına çıkacak ve unicorn değerleme yaptıracak. Bu değerleme ardından belki de ABD’de Getir motorlarını göreceğiz, kim bilir.