Pandeminin herkesi kırıp geçirdiği son dönemde, e-ticaret hızlı yükselişini sürdürüyor. Özellikle COVID-19 pandemisinden etkilenen firmalar için Trendyol gerçekten can suyu oldu.

Mevcut ortağı Alibaba’dan sermaye arttırımı için 330 milyon dolar yatırım alan Trendyol’un şirket değerlemesi 11 milyar dolara çıktı. Reklam yatırımları sayesinde küçük esnafa adeta can suyu olan Trendyol, Türkiye’de e-ticaretin büyümesine de katkı sağlıyor.

Alibaba’nın Trendyol’dan %3 daha hisse alması sayesinde firmada Nisan 2020’de 3.75 milyar dolar değerleme sahibiyken, bugün 11 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip. Türkiye’nin en değerli şirketleri arasına giriş yapan Trendyol, geleceğin en büyük perakende pazarı olarak gösteriliyor. İlk çıktığı günlerde sadece “küçük bir girişim” olarak gösterilen firmanın bugün değeri gerçekten inanılmaz.

En büyük hissedar Alibaba

Alibaba.com yaptığı yeni yatırımla beraber mevcut hisselerini %86.5’e yükseltti. Demet Suzan Mutlu Üçok %6.96, Evren Üçok %5.55, Begüm Tekin 0.78, Zeki Güçlü Kaya %0.21 hisseye sahip. Böyle bir açıdan baktığınızda Alibaba.com şu anda Trendyol’un en büyük ve güçlü hissedarı olarak karşımıza çıkıyor. Trendyol.com halka arz edilir mi bilinmez ancak Alibaba.com’un yakında tüm hisseleri almak isteyeceği kesin.

Trendyol’un yemek sektörüne de adım atmasıyla beraber perakende pazarındaki payını büyütmek istediği kesin. Özellikle şu anda firmanın yeni bir yatırımcı turuna çıktığı biliniyor. Bu da firmanın daha fazla büyüyeceği ve hissedarlar arasında yeni bir dağılım yapılabileceğini gösteriyor. Şu anda Türkiye’nin en büyük perakende pazarını elinde tutan Trendyol gelecekte hangi noktaya doğru evrim geçirecek gerçekten merak ediyoruz.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.