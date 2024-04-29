Getir, Türkiye operasyonlarını iyileştirmek için ABD ve Avrupa pazarındaki operasyonlarını durduracağını açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat şirketlerinden Getir ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, Türkiye pazarındaki çalışmalarına odaklanmak için Avrupa ve ABD'den çekileceğini açıkladı. Getir'in ABD'de satın aldığı FreshDirect ise hizmet vermeye devam edecek.

Getir, Türkiye dışında İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de hizmet veriyor. Şirket, burada saydığımız tüm ülkelerden çekilecek ve Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek. Yapılan açıklamada, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'nin, Getir'in gelirlerinin yüzde 7'sini oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye'deki operasyonlar için sıcak para da bulundu!

Getir, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye operasyonlarıyla ilgili de konuştu. Yapılan açıklamada, Mubadala ve G Squared’den yeni finansman sağlandığı, bu finansmanın Türkiye operasyonlarının iyileştirilmesi için kullanılacağı ifade edildi.

Getir'in İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çekilmesiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.