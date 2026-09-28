BMW, en sevilen otomobillerinden olan 3 Serisi’nin yeni versiyonunu ne zaman tanıtacağını açıkladı.

Alman otomotiv devi BMW, tamamen elektrikli i3 modelini sergiledikten altı ay sonra, içten yanmalı motora sahip tamamen yeni 3 Serisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki ne zaman tanıtılacak? İşte bu konuda sonunda remî açıklama geldi.

Şirket tarafından sosyal medya kanallarında paylaşılan resmî teaser’da hem araçtan çok küçük de olsa görüntüler paylaşıldı hem de tanıtım tarihi açıklandı.

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Yeni 3 Serisi, 29 Eylül’de tanıtılacak

BMW’nin açıklamalarına göre ikonik sedan modelin yeni versiyonu, Avrupa'da 30 Eylül'de, ABD'de ise 29 Eylül akşamı resmî olarak tanıtılacak. Yani önümüzdeki 2 gün içinde otomobili görmüş olacağız.

Yeni 3 Serisi, tıpkı elektrikli kardeşi i3 gibi markanın güncel "Neue Klasse" tasarım felsefesini benimseyen yeni BMW modeli olacak. Bu, yeni nesil 3 Serisi'nin mevcut kasa yapısına kıyasla belirgin şekilde farklı bir görünüme kavuşacağı anlamına geliyor.

BMW, son on yıldır birçok modelinde kullandığı devasa böbrek ızgara tasarımından uzaklaşarak, bunun yerine far grubuyla kesintisiz bir şekilde bütünleşen daha ince ve geniş ızgaralara geçiş yapıyor. Yeni 3 Serisi'nin far yapısında, i3 sedan modelinde de gördüğümüz üzere gündüz sürüş farı görevi gören çift diyagonal çizgi yer alacak.

Aracın arka tarafında da i3 ile benzer biçimde aynı LED stop lambaları, bagaj kapağı yapısı ve diferansiyel tasarımı kullanılacak. Ancak iki model arasındaki temel farklar; içten yanmalı versiyonun daha uzun ön kaputu, daha geniş arka çıkıntısı ve geleneksel ön cam açısı olacak. Kabin tarafında ise iX3, i3 ve yeni X5 modellerinde karşılaştığımız "Panoramic iDrive" sistemi ile eğimli bilgi-eğlence ekranını barındıran devasa bir iç mekan revizyonu sürücüleri bekliyor.

Model yelpazesinin tamamı henüz açıklanmamış olsa da BMW, M340i xDrive modelinin yerini alacak olan M350 xDrive performans versiyonunu doğruladı. Bu yeni model, 48 volt hafif hibrit desteğine sahip 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli bir motordan güç alacak. Toplamda 437 beygir güç ve 580 Nm tork üreten bu ünite, F80 jenerasyonu M3'ün performans verilerini geride bırakarak 3 Serisi'nin katettiği mesafeyi gözler önüne seriyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle eşleştirilen M350 xDrive, 'Drift Moment' adı verilen özel bir sadece arka tekerlekten çekiş moduna da sahip olacak. Diğer yandan, sevilen altı silindirli M3 ve M4 modellerinin yeni versiyonlarının sırasıyla 2028 ve 2030 yıllarında çıkması bekleniyor. Yeni 3 Serisinin teslimatları ise 2027’de başlayacak.