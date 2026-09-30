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Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

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Windows 11'in 26H2 güncellemesi, yapay zekâ destekli dosya gezgini, gelişmiş arama ve yeni özelleştirme seçenekleri ile kullanıma sunuldu.

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, merakla beklenen Windows 11 versiyon 26H2 güncellemesini resmî olarak kullanıma sundu.

Eğer hâlihazırda güncel bir Windows 11 sürümü kullanıyorsanız, bu yeni güncellemeye geçmek düşündüğünüzden çok daha hızlı ve kolay olacak. İşletim sistemini daha akıllı, güvenli ve kişiselleştirilebilir hâle getiren bu yeni sürümün öne çıkan tüm detaylarını bir araya getirdik.

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Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!
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Windows 11 versiyon 26H2 hangi yenilikleri sunuyor?

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Yeni güncelleme, son bir yıl boyunca geliştirilen tüm güvenlik iyileştirmelerini, sistem optimizasyonlarını ve yenilikleri tek bir pakette topluyor. Öne çıkan başlıca özellikler ise şu şekilde:

  • Daha Akıllı Dosya Gezgini: Desteklenen görseller için yapay zekâ eylemleri, OneDrive ve SharePoint belgelerini özetleme yeteneği, iş ve okul hesapları için hızlı kısayollar ve yeni arşiv formatı desteğiyle verimlilik artırılıyor.
  • Geliştirilmiş Windows Arama: Önizlemeler, yazım hatalarını ve eksik uygulama adlarını daha iyi algılama yeteneği, netleşen sonuç türleri ve sık kullanılan klasörlerin otomatik indekslenmesi sayesinde aradıklarınızı bulmak artık çok daha kolay.
  • Gelişmiş Erişilebilirlik Seçenekleri: Ekran Büyüteci'ne hassas yakınlaştırma ve ekran renklendirme seçenekleri eklendi. Ekran Okuyucusu artık Braille Görüntüleyici ile güçlendirilirken, Sesle Erişim özelliği de desteklenen Copilot+ PC'lerde doğal dil komutlarını genişletiyor.
  • Kişiselleştirilebilir Başlat ve Görev Çubuğu: Başlat menüsü yeni görünüm ve boyutlandırma seçenekleri kazanırken; görev çubuğu için yeni konumlandırma alternatifleri ve daha küçük görev çubuğu boyutu kullanıcılara sunuluyor.

Yeni güncelleme nasıl yüklenir?

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Windows 11 versiyon 26H2; 25H2 ve 24H2 sürümlerini çalıştıran uyumlu cihazlar için indirilmeye hazır.

Güncellemenin dağıtımı kademeli olarak genişletileceği için cihazınızda henüz görünmüyorsa endişelenmenize gerek yok.

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