Getir, Türkiye’nin 81 İlinde Hizmet Vermeye Başladı

Avrupa ve ABD’deki hizmetlerini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Getir, artık Türkiye’nin her ilinde hizmet veriyor. Bunu kutlamak için Instagram üzerinden bir ‘challange’ yayınlayan şirket, kazanan 10 kişiye %81 indirim yapacaklarını duyurdu.

Yurtdışında hizmet vermek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Getir, Türkiye’deki hedefini de artık tamamlamış gibi görünüyor. 2015 yılında kurulan Getir, ilk olarak yalnızca İstanbul’da hizmet vermeye başlamış ve daha sonra Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli gibi şehirlere de yayılmıştı. Türkiye’de son dönemin en büyük girişimcilik örneklerinden biri olan Getir, daha sonra hedefini yurt dışına çevirmişti.

Getir, artık Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veriyor:

2021 yılının başında Avrupa’ya adım atan Getir; Ocak ayında İngiltere’de, Mayıs ayında Hollanda’da, Haziran ayında Almanya ve Fransa’da, Temmuz ayında ise İspanya ve İtalya’da hizmete başlamıştı. Daha sonra bu ülkelere Portekiz’i de ekleyen Getir, son olarak da ABD’de hizmete başlamıştı. ABD’nin Chicago şehrinde hizmete başlayan Getir, iki hafta önce de New York’a adım atmıştı.

Türkiye çıkışlı olan şirket, yurt dışına açılmaya devam ederken de buradaki projelerini aksatmıyor. Getir, artık Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veriyor. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde şirketin ‘getirme ücreti ve minimum paket tutarında’ da güncellemeler olmuştu. Her ne kadar Avrupa ülkelerinde ve ABD’de hizmete başlasa da Türk Lirası’nın son zamanlardaki büyük değer kaybı, ülkemizdeki kullanıcılar için ‘zam’ olarak geri dönüyor.

Getir, Instagram üzerinden bir ‘challange’ duyurusu yaptı:

Türkiye’nin 81 ilinde hizmete başlayan şirket, Instagram üzerinden “#81ilchallange” başlattığını duyurdu. Getir, tıpkı reklamda olduğu gibi tek nefeste 81 ili sayabilen 10 kişiye %81 indirim yapacaklarını açıkladı. Dün başlayan challange için son katılım tarihiyse 31 Aralık olarak belirtiliyor. Peki siz, Getir’den %81 indirim almak için bir video hazırlamayı düşünür müsünüz? Tek nefeste 81 ili saymayı deneyecek misiniz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.