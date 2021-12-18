Malumunuz, son günlerde Türk lirası gözümüzü her açıp kapadığımızda biraz daha değerini kaybediyor. Bu sebeple de pek çok sektör, duruma adapte olmak adına fiyatlarda artışa gidiyor. Bu duruma uyum sağlamak için fiyatlandırma sisteminde yenilik yapanlardan birisi de kurye hizmeti Getir oldu.

Türk lirası geçen her gün ile birlikte gözlerimizin önünde erimeye devam ediyor. Bundan bir gün önce dolar; rekor kırarak 16 TL’yi geçmiş ve TL’den altı sıfırın atılmasından bu yana tarihin en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak bu rekor pek de uzun sürmemiş, sadece 4 saat sonra doların 17,17 TL’yi görmesiyle dolar bir kez daha rekor tazelemişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkililerinin müdahale çabaları ise daha önce olduğu üzere pek iyi sonuç vermemişti.

Dolar güncel olarak 16,42 TL’ye gerilemiş olsa da doların artmaya devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hal böyle olunca da TL’nin doların karşısında giderek zayıf düşmesinin etkileri yemekten giyime pek çok sektöre yansıdı ve yansımaya da devam ediyor doğal olarak. 2015 yılında hizmet vermeye başlayan ve Türkiye’de yakaladığı başarıyı yurtdışına taşımak amacıyla Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 9 farklı ülkeye de açılan kurye servisi Getir de son zamanlarda TL’nin hızla eriyerek değerini kaybetmesinden nasibini alanlardan birisi oldu.

Getirme bedeli ve minimum sepet limiti fiyatları güncellendi

Gelen bilgilere göre Getir’in getirme ücreti 6,99 TL olarak güncellenirken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi. Aynı fiyatlar Avrupa’da minimum paket tutarı için 10 euro iken, getirme bedeli içinse 1.99 euro.

Fiyatlarda yaşanan bu artış çoğu Getir kullanıcısı tarafından oldukça olumsuz karşılanırken, birçok kullanıcı da başka kurye servislerine yöneleceklerini belirtti.