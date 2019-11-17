Gezegen Avcısı Uydunun Çektiği 'Ateşten Neptün' Fotoğrafı

Astronomlar, NASA’nın gezegenleri keşfetmek için kullandığı TESS uydusunu kullanarak oldukça ilginç bir keşif yapmayı başardı. Boyutu ve görüntüsü Neptün’e benzeyen bir gök cismi, kendi yıldızının çok yakınlarında gözlemlendi.

Uzayda bulunan milyarlarca gök cismini keşfetmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bilim insanlarına bu konuda en çok yardımcı olan yapılardan biri ise NASA’nın, gezegenleri bulmak için özel olarak tasarladığı uydusu TESS. Bu uzay aracı, oldukça nadir bir gök cismini keşfetti.

Gezegen TOI-132b olarak adlandırılan gök cisminin yörüngede bir turu sadece 2,11 dünya günü sürüyor. Astronomlara göre gezegenin yüzey sıcaklığı ise 1111 derece.

Nadir “Sıcak Neptün”

Sıcak Neptün olarak adlandırılan bu yapılar oldukça nadir gözlemleniyor. Astronomlar genelde ya Jüpiter boyutunda devasa gaz gezegenler ya da Dünya benzeri daha küçük boyutlu kaya kütleleri keşfetmeye alışkınlar. Neptün boyutundaki yapıları keşfetmeleri ise çok sık karşılaşılan bir şey değil. Astronomlar bile bahsi geçen durumu 'Neptün çölü' olarak adlandırıyor. Bu boyda bir gaz gezegenin yıldızına bu kadar yakın olması ise durumu daha da ilginç hale getiriyor.

Araştırmacılardan Dr. Matias Diaz, Neptün boyutunda gezegenlerin Güneş benzeri yıldızlar etrafında görülebildiğini ancak bir yıldızın bu kadar yakınındaki bir versiyonunu hiç görmediklerini belirtti. Astronomlar bu durumun sebebi olarak, gezegen atmosferinin kaybolup daha küçük ancak daha yoğun gezegenlere yönelmesi olduğunu düşünüyor.

TOI-132b’nin keşfedilmesiyle birlikte astronomlar Neptün çölünde adeta bir vaha bulmuş oldu. Gezegenin etrafında döndüğü yıldız ise G-tipi cüce bir yıldız ve 6 milyar yaşında. Bu gök cismi Güneş’ten biraz daha küçük ve hafif.

Sıcak Neptün TOI-132b’nin yapısını inceleyen araştırmacılar, böylece bu tür gezegenlerin sırrını ortaya çıkarmayı amaçladı. Yapılan incelemeler, gezegenin merkezinde kayalıklı bir çekirdek olduğunu ortaya koydu. Dünya’dan 23 kat daha ağır olan bu gezegen, taşlı merkezi sayesinde atmosferini korumayı başarmış olabilir.