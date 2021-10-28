Göç İdaresi'nden 'Muz Yeme' Videolarına İlişkin Açıklama

Geçtiğimiz günlerde bir anda sosyal medyanın gündemine düşen 'muz yeme' videoları hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Videolarda yer alan 7 kişinin yakalandığını duyuran Göç İdaresi, şahıslar hakkında sınır dışı etme işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.

Türkiye'de son dönemde farklı açılardan tartışmalara konu olan sokak röportajları, geçtiğimiz günlerde tepki toplayan bir 'akımın' doğmasına sebep oldu. Bir sokak röportajında yer alan ‘Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz’ ifadelerinin ardından sosyal medyada yabancı uyruklu bazı kişiler 'muz yedikleri' videolar paylaştı, videolar kısa sürede viral oldu.

Büyük tepki toplayan bu videolar, 'alım gücümüz ile dalga geçiliyor' söylemleriyle her yerde paylaşılmaya başlandı. Videoların yarattığı etkinin ardından İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

7 şahıs yakalandı:

Göç İdaresi'nden gelen açıklamada provakatif paylaşımları yapan kişiler hakkında yürütülen çalışmaların titizlikle devam ettiği vurgulandı. “Sosyal Medyada Dolaşıma Sokulan Provokatif Paylaşımlar Hakkında” başlığıyla yapılan açıklamada, videoları paylaşan 7 şahsın da yakalandığı bilgisi de paylaşıldı.

Göç İdaresi tarafından yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:

Bir sokak röportajında yer alan ‘Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…’ söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı ‘muz yeme’ eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.