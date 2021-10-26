Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili yapılan eleştiriler karşısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı'nın özellikle arabalar konusunda yaptığı açıklama ise sosyal medyada epey tepki çekti.

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin son zamanlarda tartıştığı hemen her konuya değinen Erdoğan, en çok da ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Yapılan açıklamalar, özellikle de sosyal medyada çok konuşuldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili eleştiri yapanlara seslenerek; "Şu anda her evde araba var, kapıcısında araba var, şu anda ikinci el araba yetişmiyor. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz." dedi. İşte bu açıklamalar, mizahşör sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Konuyla ilgili on binlerce paylaşım yapan kullanıcılar, bizleri de güldürmeyi başardılar.

İşte konuyla ilgili yapılan paylaşımlar