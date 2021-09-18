Sony Santa Monica stüdyosu tarafından geliştirilen God of War’ın yönetmeni Cory Barlog, verdiği bir röportajda serinin sadece iki oyundan oluşacağını, God of War: Ragnarok’un serinin sonu olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda PlayStation Showcase sunumunda fragmanı yayınlanan God of War: Ragnarok’un, 2018’de başlayan ilk oyunu ile İskandinav Mitolojisi konulu serinin son oyunu olacağı bildirildi. Oyunun yönetmeni Cory Barlog, Kaptain Kuba ile YouTube’da yaptığı röportajda açıklamalarda bulundu.

Kratos ve Atreus’un hikayelerinin uzun bir seri yerine iki seride anlatılmasına karar verdiğini açıklayan Barlog, hikayenin bitişini oyunun çıkışından 10 sene sonrasına ertelemekten kaçındığını söyledi. Barlog, “Bunun en büyük sebeplerinden biri ilk oyunu geliştirmenin beş yıl sürmesi oldu. İkinci oyunun ne kadar uzun süreceğini henüz bilmiyorum ama ilk oyuna yakın olacağını söyleyebilirim." dedi.

“Oyuncular hikayenin tamamına 13 saatte hakim olabilecekler”

Seriye üçüncü oyunun eklemenin tek bir hikayenin 15 yıldan uzun sürmesine neden olduğunu ve bu durumun seriyi gerekenden fazla uzattığını söyleyen Barlog, “Takımın hangi aşamada olduğu ve Eric'in vizyonu göz önüne alındığında, bunu aslında şu anda yapabileceğimizi anladım. Çünkü başından beri yapmaya çalıştığımız şeylerin çoğu, oyunculara Kratos ve Atreus'un ilişkisinin hikayenin çekirdeğinde bulunduğunu anlatmaktı." şeklinde konuştu.

Barlog, iki oyunda anlatılacak tek bir hikayeyi baştan sona oynamanın kendisine Yüzüklerin Efendisi’nin bütün koleksiyonunu izlemeyi anımsattığını söyleyerek, “Bu deneyimi arka arkaya iki oyunu oynayarak 13,5 saat boyunca yaşayabilirim diye düşündüm ve bu beni bir hayli heyecanlandırdı. Oyuncular God of War 2018'in ardından God of War: Ragnarok'u oynayarak hikayenin tamamına 13 saatte hakim olabilecekler. Çocuğum üniversiteye başlamadan önce bunun mümkün olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.